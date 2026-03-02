Logo
Large banner

Horoskop za ponedjeljak: Početak dana donosi ubrzan tempo za jedan znak

02.03.2026

07:59

Komentari:

0
Хороскоп за понедјељак: Почетак дана доноси убрзан темпо за један знак
Foto: Pixabay

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Početak dana donosi ubrzan tempo i mogućnost da odreagujete prije nego što saslušate sve informacije. U vezi je moguće sitno natezanje zbog različitih očekivanja. Slobodni mogu započeti komunikaciju, ali bez jasnog daljeg razvoja. Pojačana nervoza.

Bik

Moguće je da provjeravate troškove ili rješavate administrativni detalj koji je bio odložen. Partner traži stabilnost i jasan plan. Slobodni mogu očekivati kratak flert, ali bez daljeg nastavka. Osjetljiv vrat i ramena, izbjegavajte naprezanje.

Blizanci

Moguće je da dobijete informaciju koja vam mijenja plan dana. Biće potrebno brzo prilagođavanje, ali bez impulsivnih odluka. U vezi se može otvoriti tema koja traži iskren odgovor. Slobodni mogu imati zanimljiv razgovor, ali bez konkretnog dogovora oko susreta. Mentalni umor.

Rak

Fokus je na novcu ili vrednovanju vašeg rada. Može doći do razgovora o isplati ili podjeli obaveza. Partner može reagovati osjetljivije na vaše riječi, bilo bi dobro da ga ne povrijedite. Promjenljivo raspoloženje.

Lav

Možete biti u centru pažnje ili pod procjenom. Važno je da ostanete smireni u komunikaciji. Moguć je kraći konflikt oko ega. Slobodni mogu nečiju privući pažnju, ali bez daljeg nastavka. Napetost u leđima.

Djevica

Može vam se vratiti neki zadatak ili obaveza na doradu. Biće potrebno da provjerite sve detalje i dokumentaciju. Slobodni mogu započeti neku sporu komunikaciju, koja za sada ne obećava puno. Vodite računa o ishrani.

Vaga

Rješavaćete pitanje neke saradnje ili dogovora. Moguće je preciziranje uslova rada. Potreban je otvoren razgovor sa partnerom kako bi se izbjegla napetost u odnosu. Napetost u donjem dijelu leđa.

Škorpija

Rad pod pritiskom ili kratak rok zahtijeva fokus. Izbjegavajte impulsivne reakcije. Partner može reagovati na vašu zatvorenost. Slobodni mogu očekivati neobavezan flert sa nekom simpatičnom osobom. Napetost u vratu i ramenima.

Strijelac

Provjeravajte finansijske detalje i dokumente. Važno je da ne preskočite sitnice. U vezi je moguć razgovor o povjerenju. Slobodni, bez značajnijih emotivnih dešavanja. Osjetljiv stomak.

Jarac

Definišete granice u saradnji ili odgovornostima. Dan zahtijeva ozbiljan pristup. Partner očekuje da donesete odluku, a ne da odlažete. Ukočenost leđa je moguća.

Vodolija

Možete ispravljati neku grešku ili dorađivati plan. Biće vam potrebno strpljenje u komunikaciji. Moguć je sitan nesporazum sa voljenom osobom. Slobodni mogu započeti dopisivanje, ali bez brzog razvoja situacije. Moguća napetost.

Ribe

Danas će vam biti potrebno prilagođavanje promjeni plana ili dodatnom zahtjevu. Važno je ostati organizovan. Emocije su pojačane, ali traže realan pristup. Slobodni mogu dobiti poruku, ali bez konkretnog prijedloga. Pad energije.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватра пожар варнице

Zanimljivosti

Da li ste čuli za živi oganj: Vjeruje se da ima ljekovito dejstvo

12 h

0
Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Ovi dani su prema astrologiji najsrećniji u martu: Pametno ih iskoristite

14 h

0
Најлуђе анегдоте са сахране: ''Светомире, хватај бидермајер''

Zanimljivosti

Najluđe anegdote sa sahrane: ''Svetomire, hvataj bidermajer''

17 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ruski horoskop za mart 2026: Ova 3 znaka ulaze u period neviđenog blagostanja

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner