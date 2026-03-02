Horoskop za ponedjeljak: Početak dana donosi ubrzan tempo za jedan znak

Ovan

Početak dana donosi ubrzan tempo i mogućnost da odreagujete prije nego što saslušate sve informacije. U vezi je moguće sitno natezanje zbog različitih očekivanja. Slobodni mogu započeti komunikaciju, ali bez jasnog daljeg razvoja. Pojačana nervoza.

Bik

Moguće je da provjeravate troškove ili rješavate administrativni detalj koji je bio odložen. Partner traži stabilnost i jasan plan. Slobodni mogu očekivati kratak flert, ali bez daljeg nastavka. Osjetljiv vrat i ramena, izbjegavajte naprezanje.

Blizanci

Moguće je da dobijete informaciju koja vam mijenja plan dana. Biće potrebno brzo prilagođavanje, ali bez impulsivnih odluka. U vezi se može otvoriti tema koja traži iskren odgovor. Slobodni mogu imati zanimljiv razgovor, ali bez konkretnog dogovora oko susreta. Mentalni umor.

Rak

Fokus je na novcu ili vrednovanju vašeg rada. Može doći do razgovora o isplati ili podjeli obaveza. Partner može reagovati osjetljivije na vaše riječi, bilo bi dobro da ga ne povrijedite. Promjenljivo raspoloženje.

Lav

Možete biti u centru pažnje ili pod procjenom. Važno je da ostanete smireni u komunikaciji. Moguć je kraći konflikt oko ega. Slobodni mogu nečiju privući pažnju, ali bez daljeg nastavka. Napetost u leđima.

Djevica

Može vam se vratiti neki zadatak ili obaveza na doradu. Biće potrebno da provjerite sve detalje i dokumentaciju. Slobodni mogu započeti neku sporu komunikaciju, koja za sada ne obećava puno. Vodite računa o ishrani.

Vaga

Rješavaćete pitanje neke saradnje ili dogovora. Moguće je preciziranje uslova rada. Potreban je otvoren razgovor sa partnerom kako bi se izbjegla napetost u odnosu. Napetost u donjem dijelu leđa.

Škorpija

Rad pod pritiskom ili kratak rok zahtijeva fokus. Izbjegavajte impulsivne reakcije. Partner može reagovati na vašu zatvorenost. Slobodni mogu očekivati neobavezan flert sa nekom simpatičnom osobom. Napetost u vratu i ramenima.

Strijelac

Provjeravajte finansijske detalje i dokumente. Važno je da ne preskočite sitnice. U vezi je moguć razgovor o povjerenju. Slobodni, bez značajnijih emotivnih dešavanja. Osjetljiv stomak.

Jarac

Definišete granice u saradnji ili odgovornostima. Dan zahtijeva ozbiljan pristup. Partner očekuje da donesete odluku, a ne da odlažete. Ukočenost leđa je moguća.

Vodolija

Možete ispravljati neku grešku ili dorađivati plan. Biće vam potrebno strpljenje u komunikaciji. Moguć je sitan nesporazum sa voljenom osobom. Slobodni mogu započeti dopisivanje, ali bez brzog razvoja situacije. Moguća napetost.

Ribe

Danas će vam biti potrebno prilagođavanje promjeni plana ili dodatnom zahtjevu. Važno je ostati organizovan. Emocije su pojačane, ali traže realan pristup. Slobodni mogu dobiti poruku, ali bez konkretnog prijedloga. Pad energije.