Pedofil sproveden u zatvor u Foči, nakon pet godina bjekstva

Nakon pet godina bjekstva odbjegli pedofil J.K. sproveden je u Kazneno popravni zavod Foča na izdržavanje 11-godišnje kazne zatvora.

Bjegunca su u zatvor sproveli policijski službenici Okružnog centra Sudske policije u Doboju, nakon što je izručen iz Hrvatske na graničnom prelazu Slavonski Brod.

”Na osnovu ekstradicije sudska policija je preuzela J.K. za kojim je bila aktivna međunarodna potjernica i sproveli ga u KPZ Foča. Navedeni je pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora zbog krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina”, saopštila je Sudska policija Republike Srpske.

Kako saznaje ATV J.K. je pravosnažno osuđen presudom Okružnog suda u Doboju iz 2021. godine.