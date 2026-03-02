Dejana Dekić iz Dubaija za ATV opisala trenutak kada je ispaljena raketa

Situacija u Dubaju prije dva dana bila je zastrašujuća, ali danas vlada mir, izjavila je za ATV Dejana Dekić, koja tamo živi i radi.

"Prvi susret s ovakvom situacijom je bio zastrašujući, naročito kada je ispaljena raketa na aerodrom. Tada je strah bili uplašeni", rekla je Dekić.

Ona je opisala i momenat kada je dron pogodio aerodrom:

"Bila sam sa prijateljima na balkonu i vidjeli smo raketu, a odmah nakon toga su se oglasili alarmi na telefonima. Svi smo se zatim spustili u lobi zgrade i tu proveli dva do tri sata. Ljudi su bili uplašeni."

Dekić je naglasila da vanredno stanje nije proglašeno i da sve funkcioniše normalno, ali da se na ulicama vidi manje ljudi zbog straha.