Logo
Large banner

Dejana Dekić iz Dubaija za ATV opisala trenutak kada je ispaljena raketa

Izvor:

ATV

02.03.2026

09:38

Komentari:

0
Дејана Декић
Foto: ATV

Situacija u Dubaju prije dva dana bila je zastrašujuća, ali danas vlada mir, izjavila je za ATV Dejana Dekić, koja tamo živi i radi.

"Prvi susret s ovakvom situacijom je bio zastrašujući, naročito kada je ispaljena raketa na aerodrom. Tada je strah bili uplašeni", rekla je Dekić.

Ona je opisala i momenat kada je dron pogodio aerodrom:

"Bila sam sa prijateljima na balkonu i vidjeli smo raketu, a odmah nakon toga su se oglasili alarmi na telefonima. Svi smo se zatim spustili u lobi zgrade i tu proveli dva do tri sata. Ljudi su bili uplašeni."

Dekić je naglasila da vanredno stanje nije proglašeno i da sve funkcioniše normalno, ali da se na ulicama vidi manje ljudi zbog straha.

Podijeli:

Tagovi :

Dubai vesti

Izrael Iran

Iran vijesti

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Њемачка открила да ли ће се директно укључити у војне акције против Ирана

Svijet

Njemačka otkrila da li će se direktno uključiti u vojne akcije protiv Irana

1 h

0
Познат датум одржавања сједнице Колегијума НСРС

Republika Srpska

Poznat datum održavanja sjednice Kolegijuma NSRS

1 h

0
Затвор

Hronika

Pedofil sproveden u zatvor u Foči, nakon pet godina bjekstva

1 h

0
На путу гдје је ограничење 80, возио невјероватних 213 км/х

Srbija

Na putu gdje je ograničenje 80, vozio nevjerovatnih 213 km/h

1 h

0

Više iz rubrike

Њемачка открила да ли ће се директно укључити у војне акције против Ирана

Svijet

Njemačka otkrila da li će se direktno uključiti u vojne akcije protiv Irana

1 h

0
Авион, лет

Svijet

Od jutros otkazano više od 1.000 letova prema destinacijama na Bliskom istoku

1 h

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio: "Svi su mrtvi"

1 h

0
Нападнута рафинерија Арамко

Svijet

Pakao se širi: Iranski dronovi se zabili u rafineriju Aramko

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner