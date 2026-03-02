Logo
Jelena Tomašević hitno prebačena u bolnicu: Pozlilo joj na bini

02.03.2026

07:13

Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

Pjevačica Jelena Tomašević hitno je hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru.

Publika je ostala zatečena, a medicinski tim je brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć.

- Opština Bar obavještava javnost da se pjevačica Jelena Tomašević, čiji je koncert prethodno prekinut usljed zdravstvenih tegoba, nakon ukazane ljekarske pomoći osjeća dobro. Tokom nastupa, umjetnici je pozlilo na bini, nakon čega je medicinski tim brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć. Prema informacijama njenog tima, Jelenino zdravstveno stanje sada je stabilno. Zahvaljujemo se Jedinici hitne medicinske pomoći Bar na brzoj i profesionalnoj reakciji, kao i doktorkama koje su se zatekle u publici i odmah pritekle u pomoć. Posebnu zahvalnost upućujemo publici na razumijevanju i smirenosti – saopštila je opština Bar.

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić oglasili su se saopštenjem

Bosiljčić je prvo objavu podijelio na svom Instagram profilu gdje je otkrio da se Jelena osjeća dobro, a onda je ona njegovo saopštenje pjevačica podijelila na svom profilu.

- Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usled zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju.

Ono što je najvažnije Jelena se sada oseća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu - stoji u saopštenju.

Jelena je na nastupu svo vrijeme sjedila na stolici, što nije uobičajeno za nju, a i neposredno pred koncert je otkrila da je imala virus.

