Za ove znakove Zodijaka danas počinje period opšteg blagostanja

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 2. marta 2026. Mars ulazi u Ribe nasuprot Mesecu u Djevici u ponedjeljak, a ova energija stvara visok nivo nestabilnosti koji se naziva efekat klackalice. Teža od dvije planetarne energije je ta koja pobjeđuje i donosi opšte blagostanje za ove znakove.

Za sada, ta energija je Djevica, jer se sprema da sutra uđe u pomračenje Mjeseca. Oslonite se na ono što je praktično i napustite ono što nije. Oduprite se porivu da budete ljuti i umjesto toga se odvojite da biste se fokusirali na svoje opšte blagostanje.

Energija koja prethodi svakom punom Mjesecu odnosi se na podučavanje i komunikaciju sa masama. Vaša zona stručnosti je sada na radaru. Jedna objava ili korak u pravom smjeru podstiče ove astrološke znake da stvore novi način života sa navikama koje privlače sreću i obilje kroz uporne, svakodnevne detalje. Sada, hajde da istražimo šta opšte blagostanje znači za četiri veoma srećna astrološka znaka.

Rak

Manje pričajte i više slušajte, Rakovi. Kada je Mjesec u Djevici 2. marta, željećete da iznesete nešto značajno iz sebe. Međutim, vaša prilika dolazi od slušanja. Želite da čujete šta drugi imaju da kažu, a to je mnogo teže kada je vaš interes da budete saslušani.

Mars u vašem sektoru avanture i lične filozofije je u tački gdje je lako pod uticajem, tako da je vaš um otvoren čak i ako toga niste svjesni. Otvoreni ste za nove ideje, a to uključuje informacije koje vam pomažu da vidite gdje se kriju sreća i prilika. Kada se osjećate ljuto i želite da govorite iz frustracije, uradite suprotno. Kada govorite, napravite pauzu. Pustite ljude da govore u vašem životu u ponedjeljak, i vjerovatno će vam to koristiti i donijeti opšte blagostanje.

Djevica

Energija ponedjeljka je u potpunosti o vama, Djevice. Slušajte svoje srce. Duboko u sebi, znate šta vam je potrebno. Ovo nije dan za dobro raspoloženje, već dan lične svesti i buđenja. Kolega, prijatelj, partner ili stranac funkcioniše kao ogledalo koje vas upozorava na ono što ne funkcioniše u vašem životu. Šta vam se ne sviđa kod nekoga drugog, zapitajte se da li su te iste osobine u vama.

2. marta ste pronicljivi svaki put kada komunicirate sa nekim. Mars vam pomaže da vidite gdje su inhibitori, a vaša osećanja otkrivaju negativnu energiju, pa ih oslobađate. Pošto obilje ima veze sa širenjem, morate znati šta ih sprječava da uđu u vaš život. Provjerite svoj način razmišljanja i stav ili razmotrite svoje asocijacije. Današnja sreća je iza ugla, zato obavezno je iskoristite.

Ribe

Vidite šta mora da prođe, Ribe, i to vam pomaže da privučete obilje i sreću 2. marta. Hvatate uvid u to kakav bi vaš život mogao biti. Umjesto da krivite nekog drugog za svoje probleme, shvatate da ste vi ti koji treba da se prilagodite da bi obilje ušlo u vaš život.

Mars koji u ponedjeljak ulazi u vaš znak upozorava vas na područja nelagodnosti od kojih se krijete, ali sa kojima sada morate da se suočite. Obilje zahtijeva iskrenost. Mjesec u vašem sektoru partnerstava pomaže vam da to uradite za nekog drugog ako ne možete sami. Pokreću vas spoljni faktori, samo što je ovaj put motivator ljubav.

Imate sreće što imate nekoga u svom životu ko je spreman da bude iskren, čak i ako boli. Mars vas podseća da davanje ponekad boli. Mjesec vam daje smiren unutrašnji mir koji vas podsjeća koliko ste srećni u ovom trenutku.

Blizanci

Vaša porodica i vaše djetinjstvo su temelj onoga što želite u smislu obilja. 2. marta ne tražite da imate više zato što to želite za sebe. Želite da imate stvari u životu kako biste mogli biti ljubazni, velikodušni i darežljivi. Mars pruža put u ponedjeljak, ali Mjesec vam daje razlog. Zaronite u svoje srce i razmišljate o svim vremenima kada su ljudi bili tu za vas. Ispunjavate se zahvalnošću i ponosom, a to ispunjava vaše srce snažnom energijom. Otkrivate da teža vremena nisu tako loša zbog onoga što vidite kao bolje trenutke koji su pred vama.

Danas radite stvari sa najvišim nivoom vještine koji možete da sakupite. Ne štedite na uglovima niti se žalite. Uporno se bavite stvarima i idete do kraja. Član porodice podešen kao zaključani ekran na vašem telefonu ili slika kućnog ljubimca koji je otišao na most duge podseća vas zašto je tajming važan. Ne igrate igru izobilja samo za danas, već ostanite prizemljeni i dajte onoliko velikodušno koliko vam je dato, prenosi Krstarica.