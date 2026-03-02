Slavimo Svetog Teodora Tirona: Hrišćani treba da urade samo jednu stvar

Danas se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi slavi velikomučenik Teodor Tiron. U crkvenom kalendaru, ovaj dan je označen crnim, podebljanim slovima, što ukazuje na važnost tog događaja.

Teodor Tiron je poznat kao zaštitnik grada Venecije i stoke. Naziv "Tiron" znači regrut, a njegove muke počele su kada je bio regrutovan u vojsku. Kada je sudija pokušao da ga slomi glađu, Teodoru se, prema vjerovanju, u samici javio Hristos, koji mu je rekao da se ne boji jer će biti s njim u vječnom životu. Tada su se, takođe, Teodoru u tamnici javili i anđeli, što je uplašilo stražare. Na kraju je osuđen na smrt i bačen u oganj 306. godine.

Mošti Svetog Teodora Tirona sada se nalaze u manastiru Novo Hopovo na Fruškoj gori, koji je zadužbina Đurađa Brankovića.

Na taj dan, prema običajima, vjernici kuvaju žito koje potom osvećuju u crkvi, proslavljajući tako Svetog Teodora.

Vjeruje se da je Sveti Teodor Tiron zaštitnik stoke, posebno konja, te da se njegov dan takođe slavi kao Konjski dan.

U nekim dijelovima Srbije, takođe se vjeruje da se molitvama Svetom Teodoru može izliječiti od nesvjestice (padavice), prenosi Kurir.