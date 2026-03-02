Logo
Large banner

Bitkoin uhvatio zalet za novi rekord

Izvor:

Kurir

02.03.2026

08:39

Komentari:

0
Биткоин ухватио залет за нови рекорд
Foto: Pexels

Gotov je februar, koji je za tržište i investitore bio veoma nepredvidljiv, i samim tim je mnoge učesnike izbacio iz igre.

Međutim, kraj mjeseca je napravio zaokret koji nedvosmisleno govori da će mart biti dosta drugačiji, a oni koji su uspjeli da se sačuvaju imaće šansu za veliki prihod u narednim danima.

Kriza na tržištu kriptovaluta čini se da je došla kraju, a glavne valute poput Bitkoina već su pokazale znake oporavka koji bi ovog puta mogao da bude istorijski. Iako su mnogi već izgubili nadu, Bitkoin je još jednom pokazao da je veoma čvrsta valuta koja je otporna na sve tenzije i koja će u narednom periodu ponovo biti sigurno utočište i najprimamljiviji izbor za investitore.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Danas iznosimo dokaze

Cijena Bitkoina u posljednje vrijeme je varirala, ali se i pored toga u prethodnim danima oporavila i sada je jedna od primamljivijih na tržištu. Samo kretanje cijene sugeriše šta možemo očekivati u budućnosti i koliki je upravo Bitkoin prilika u narednim danima.

U odnosu na prije šest mjeseci cijena je niža za skoro 40 odsto, a o ovom padu svi su dobro upoznati. Međutim, u prethodnih mesec dana Bitkoin se potpuno konsolidovao i u tom periodu cijena je manje-viša bila bez ozbiljnih padova a prethodnih dana na dnevnom nivou viđali smo određeni rast, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi :

bitkoin

kriptovaluta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Danas iznosimo dokaze

2 h

0
Како безбједно користити избјељивач за веш?

Savjeti

Kako bezbjedno koristiti izbjeljivač za veš?

2 h

0
Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

Društvo

Slavimo Svetog Teodora Tirona: Hrišćani treba da urade samo jednu stvar

2 h

0
Инфлунсерка Ања Бла

Scena

Ne mari za haos: Anja Bla se sunča na praznoj plaži dok iza nje kulja dim u Dubaiju

2 h

0

Više iz rubrike

Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

Ekonomija

Razlog uznemiruje: Tovljači kupuju prasiće iz uvoza iako su domaći jeftiniji

2 h

0
Цијене кафе у бањалучким кафићима изазивају главобољу

Ekonomija

Cijene kafe u banjalučkim kafićima izazivaju glavobolju

14 h

1
Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

Ekonomija

Prasići trenutno nisu skupi, ali jedna stvar mijenja stvar

15 h

0
Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

Ekonomija

Šokantne prognoze iz Rusije: "Nafta ide preko 100 dolara"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner