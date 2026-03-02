Bitkoin uhvatio zalet za novi rekord

Gotov je februar, koji je za tržište i investitore bio veoma nepredvidljiv, i samim tim je mnoge učesnike izbacio iz igre.

Međutim, kraj mjeseca je napravio zaokret koji nedvosmisleno govori da će mart biti dosta drugačiji, a oni koji su uspjeli da se sačuvaju imaće šansu za veliki prihod u narednim danima.

Kriza na tržištu kriptovaluta čini se da je došla kraju, a glavne valute poput Bitkoina već su pokazale znake oporavka koji bi ovog puta mogao da bude istorijski. Iako su mnogi već izgubili nadu, Bitkoin je još jednom pokazao da je veoma čvrsta valuta koja je otporna na sve tenzije i koja će u narednom periodu ponovo biti sigurno utočište i najprimamljiviji izbor za investitore.

Cijena Bitkoina u posljednje vrijeme je varirala, ali se i pored toga u prethodnim danima oporavila i sada je jedna od primamljivijih na tržištu. Samo kretanje cijene sugeriše šta možemo očekivati u budućnosti i koliki je upravo Bitkoin prilika u narednim danima.

U odnosu na prije šest mjeseci cijena je niža za skoro 40 odsto, a o ovom padu svi su dobro upoznati. Međutim, u prethodnih mesec dana Bitkoin se potpuno konsolidovao i u tom periodu cijena je manje-viša bila bez ozbiljnih padova a prethodnih dana na dnevnom nivou viđali smo određeni rast, prenosi Kurir.