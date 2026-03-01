Logo
Šokantne prognoze iz Rusije: "Nafta ide preko 100 dolara"

ATV

ATV

01.03.2026

07:55

Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

Cijena nafte na svjetskom tržištu mogla bi da premaši 100 dolara za barel, smatra specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa stranim zemljama Kiril Dmitrijev.

- Uskoro će cijena nafte premašiti 100 dolara po barelu - napisao je on na mreži Iks, komentarišući napetu situaciju u Iranu i zatvaranje Ormuskog moreuza.

Ranije je Dmitrijev naveo da zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana neće poštedjeti SAD i da će to dovesti do "globalnog naftnog šoka".

Tagovi :

Nafta

Izrael

Hormuški moreuz

