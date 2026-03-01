Šokantne prognoze iz Rusije: "Nafta ide preko 100 dolara"

Cijena nafte na svjetskom tržištu mogla bi da premaši 100 dolara za barel, smatra specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa stranim zemljama Kiril Dmitrijev.

- Uskoro će cijena nafte premašiti 100 dolara po barelu - napisao je on na mreži Iks, komentarišući napetu situaciju u Iranu i zatvaranje Ormuskog moreuza.

$100+ oil per barrel soon. https://t.co/GA3gOWAYtu — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) February 28, 2026

Ranije je Dmitrijev naveo da zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana neće poštedjeti SAD i da će to dovesti do "globalnog naftnog šoka".