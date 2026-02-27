Logo
Najskuplji stan u Srpskoj prodat za 798.000 KM, a kuća za 600.000

Izvor:

Nezavisne

27.02.2026

16:08

Komentari:

0
klkuč, nekretnina, vrata
Foto: Pixabay

Najskuplji stan prodat u Republici Srpskoj prošle godine plaćen je 798.000 KM u Palama, dok je za najskuplju kuću izdvojeno 600.000 KM u Trebinje.

Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) dodaju da je površina najskupljeg stana iznosila 66,8 m², dok je korisna površina najskuplje kuće iznosila 316 kvadrata.

"Cijena najskupljeg prometovanog stana po kvadratnom metru u 2025. godini iznosila je 11.946,1 KM, a evidentirana je u opštini Pale (grad Istočno Sarajevo)", navode iz RUGIPP za “Nezavisne novine” i dodaju:

Полиција Црна Гора

Region

Sijevali noževi u centru grada: Mladić teško ranio nekoliko ljudi

Najviša prosječna cijena građevinskog zemljišta po gradovima i opštinama u Republici Srpskoj u 2025. godini zabilježena je u opštini Istočna Ilidža.

Zaključili su da je prošle godine u Registru cijena nepokretnosti evidentirano 18.172 kupoprodajnih ugovora.

Tagovi :

stanovi

kuća

