Najskuplji stan u Srpskoj prodat za 798.000 KM, a kuća za 600.000

Najskuplji stan prodat u Republici Srpskoj prošle godine plaćen je 798.000 KM u Palama, dok je za najskuplju kuću izdvojeno 600.000 KM u Trebinje.

Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) dodaju da je površina najskupljeg stana iznosila 66,8 m², dok je korisna površina najskuplje kuće iznosila 316 kvadrata.

"Cijena najskupljeg prometovanog stana po kvadratnom metru u 2025. godini iznosila je 11.946,1 KM, a evidentirana je u opštini Pale (grad Istočno Sarajevo)", navode iz RUGIPP za “Nezavisne novine” i dodaju:

Najviša prosječna cijena građevinskog zemljišta po gradovima i opštinama u Republici Srpskoj u 2025. godini zabilježena je u opštini Istočna Ilidža.

Zaključili su da je prošle godine u Registru cijena nepokretnosti evidentirano 18.172 kupoprodajnih ugovora.