Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme

'Biznis klub' ove subote istražuje kako nove globalne sankcije predsjednika SAD-a utiču na tržište i ekonomiju u BiH.

Vodimo vas na dve značajne konferencije – Balkan Solar Samit održan u Banjaluci i Međunarodnu konferenciju zanatstva i preduzetništva Republike Srpske održane u Laktašima.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.