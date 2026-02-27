Orban jasan: Lažne izjave Zelenskog

Ukrajina nanosi štetu mađarskoj ekonomiji odbijanjem da obnovi tranzit nafte iz Rusije u Mađarsku, a izjave ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da naftovod "Družba" još nije popravljen su laž, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Oni su zadali udarac našoj ekonomiji uvođenjem blokade isporuke nafte. Zelenski laže kada kaže da nije moguće nastaviti tranzit preko `Družbe`, a `jadni zapadni Evropljani` mu vjeruju jer jednostavno ne poznaju Ukrajince", rekao je Orban za radio-stanicu "Košut".

Orban je istakao da Budimpešta "tri puta provjerava sve što kažu Ukrajinci", te da je to razlog što je Mađarska predložila Evropskoj komisiji da pošalje stručnjake koji će procijeniti stanje naftovoda "Družba".

On je naveo da je Budimpešta prinuđena da preduzme mjere zaštite ključnih energetskih objekata usljed neprijateljske politike Kijeva, prenio je TASS.

"Znamo da od Ukrajinaca možete očekivati bilo šta. Sada se sa njima suočavamo direktno", poručio je Orban.