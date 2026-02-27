Logo
Large banner

Orban jasan: Lažne izjave Zelenskog

Izvor:

SRNA

27.02.2026

11:02

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Ukrajina nanosi štetu mađarskoj ekonomiji odbijanjem da obnovi tranzit nafte iz Rusije u Mađarsku, a izjave ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da naftovod "Družba" još nije popravljen su laž, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Oni su zadali udarac našoj ekonomiji uvođenjem blokade isporuke nafte. Zelenski laže kada kaže da nije moguće nastaviti tranzit preko `Družbe`, a `jadni zapadni Evropljani` mu vjeruju jer jednostavno ne poznaju Ukrajince", rekao je Orban za radio-stanicu "Košut".

Orban je istakao da Budimpešta "tri puta provjerava sve što kažu Ukrajinci", te da je to razlog što je Mađarska predložila Evropskoj komisiji da pošalje stručnjake koji će procijeniti stanje naftovoda "Družba".

On je naveo da je Budimpešta prinuđena da preduzme mjere zaštite ključnih energetskih objekata usljed neprijateljske politike Kijeva, prenio je TASS.

"Znamo da od Ukrajinaca možete očekivati bilo šta. Sada se sa njima suočavamo direktno", poručio je Orban.

Podijeli:

Tagovi :

Družba

Vladimir Zelenski

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: "Porodica je sveta vrijednost"

22 h

0
''ЕУ трпи посљедице миграција''

Svijet

''EU trpi posljedice migracija''

1 d

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel zahtijeva slanje trupa u Ukrajinu

1 d

0
Војска Мађарске

Svijet

Drma se u Evropi: Vojska je raspoređena, optužbe se nižu

1 d

0

Više iz rubrike

Колико можете зарадити од 20 милион прегледа на ТикТоку

Ekonomija

Koliko možete zaraditi od 20 milion pregleda na TikToku

5 h

0
Говедина постаје луксуз у Аргентини

Ekonomija

Govedina postaje luksuz u Argentini

17 h

0
Канцеларија, посао, стрес

Ekonomija

Kriza ne napušta Njemačku: 15.000 radnih mjesta gubi se svakog mjeseca

17 h

0
Творница алата Горажде

Ekonomija

Poznata bh. tvornica dobila novog vlasnika

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

55

Upozorenje iz Rusije: Kijev priprema sabotažu na dva gasovoda

11

39

HVO-ov mučitelj iz logora u Derventi osuđen na tri i po godine zatvora

11

19

Dobojlija sa potjernice uhapšen sa bijelim prahom

11

16

Karan: Ustav koji traje - državnost se proglašava u trenutku, a potvrđuje u kontinuitetu

11

12

Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner