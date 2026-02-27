Logo
Upozorenje iz Rusije: Kijev priprema sabotažu na dva gasovoda

Izvor:

SRNA

27.02.2026

11:55

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

Ruske obavještajne službe bilježe slučajeve priprema Kijeva za sabotažu na gasovodima "Plavi tok" i "Turski tok", istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naše specijalne službe imaju te informacije, bilježe pokušaje kijevskog režima da se pripremi za nove sabotaže", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje RIA Novosti o informacijama o mogućim pripremama sabotaže na gasovodima "Turski tok" i "Plavi tok".

Peskov je napomenuo da se informacije o ovom pitanju stalno prosljeđuju Turskoj.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u utorak, 24. februara, da je Moskva dobila informacije o mogućim planovima za sabotažu na pomenutim cjevovodima.

Gasovod

Rusija

