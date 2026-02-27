Logo
Large banner

Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

Izvor:

Agencije

27.02.2026

08:19

Komentari:

0
Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а
Foto: Tanjug / AP / Masoud Nazari Mehrabi

Iran je tokom pregovora u Ženevi odbacio sve zahtjeve Sjedinjenih Država, piše "Volstrit džurnal", pozivajući se na neimenovane iranske državne medije i anonimne izvore.

Prema pisanju lista, Iran je odbacio ideju o predaji svojih zaliha uranijuma stranoj zemlji.

Kako je navedeno, treći krug pregovora SAD i Irana o iranskom nuklearnom programu u Ženevi završen bez zaključivanja sporazuma, jer su strane i dalje daleko od postizanja konsenzusa o ključnim pitanjima.

Teheran se usprotivio i prijedlozima za obustavu obogaćivanja, uništenje svojih nuklearnih postrojenja i uvođenje neodređenih ograničenja na razvoj svog nuklearnog programa.

Međutim, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je poslije pregovora da su delegacije dvije države postigle ozbiljan napredak i započele detaljne diskusije o elementima budućeg sporazuma o iranskom nuklearnom programu.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

SAD

Nuklearno oružje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

Svijet

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

26 min

0
Хилари Клинтон

Svijet

Hilari Klinton: Nisam letjela u Epstinovom avionu niti bila na ostrvu

1 h

0
Бил и Хилари Клинтон

Svijet

Klinton poriče da je znao za Epstinove žrtve: "Volio bih da ga nikad nisam upoznao"

1 h

0
Пакистан бомбардовао Кабул и Кандахар: Објавили "отворени рат" талибанима

Svijet

Pakistan bombardovao Kabul i Kandahar: Objavili "otvoreni rat" talibanima

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

32

Haos u Njemačkoj: Krenuo štrajk, javni prevoz gotovo paralisan

08

28

Perišić za ATV: Pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou

08

19

Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

08

14

Taktička vježba na području Laktaša, oglasio se MUP

08

07

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner