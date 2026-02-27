Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

Iran je tokom pregovora u Ženevi odbacio sve zahtjeve Sjedinjenih Država, piše "Volstrit džurnal", pozivajući se na neimenovane iranske državne medije i anonimne izvore.

Prema pisanju lista, Iran je odbacio ideju o predaji svojih zaliha uranijuma stranoj zemlji.

Kako je navedeno, treći krug pregovora SAD i Irana o iranskom nuklearnom programu u Ženevi završen bez zaključivanja sporazuma, jer su strane i dalje daleko od postizanja konsenzusa o ključnim pitanjima.

Teheran se usprotivio i prijedlozima za obustavu obogaćivanja, uništenje svojih nuklearnih postrojenja i uvođenje neodređenih ograničenja na razvoj svog nuklearnog programa.

Međutim, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je poslije pregovora da su delegacije dvije države postigle ozbiljan napredak i započele detaljne diskusije o elementima budućeg sporazuma o iranskom nuklearnom programu.