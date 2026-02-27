Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

Izvor:
Agencije
27.02.2026
08:19
Komentari:0
Iran je tokom pregovora u Ženevi odbacio sve zahtjeve Sjedinjenih Država, piše "Volstrit džurnal", pozivajući se na neimenovane iranske državne medije i anonimne izvore.
Prema pisanju lista, Iran je odbacio ideju o predaji svojih zaliha uranijuma stranoj zemlji.
Kako je navedeno, treći krug pregovora SAD i Irana o iranskom nuklearnom programu u Ženevi završen bez zaključivanja sporazuma, jer su strane i dalje daleko od postizanja konsenzusa o ključnim pitanjima.
Teheran se usprotivio i prijedlozima za obustavu obogaćivanja, uništenje svojih nuklearnih postrojenja i uvođenje neodređenih ograničenja na razvoj svog nuklearnog programa.
Međutim, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je poslije pregovora da su delegacije dvije države postigle ozbiljan napredak i započele detaljne diskusije o elementima budućeg sporazuma o iranskom nuklearnom programu.
