Pakistan bombardovao Kabul i Kandahar: Objavili "otvoreni rat" talibanima

Izvor:

Agencije

27.02.2026

07:02

Пакистан бомбардовао Кабул и Кандахар: Објавили "отворени рат" талибанима
Pakistan je izveo vazdušne napade na avganistanske gradove Kabul i Kandahar, dok su najviši pakistanski zvaničnici objavili da je počeo „otvoreni rat“ protiv avganistanskih talibana.

Ovim potezom dramatično su eskalirale višemjesečne tenzije i pogranični sukobi između ove dvije države.

Eksplozije praćene zvukom borbenih aviona odjekivale su glavnim gradom Avganistana u ranim jutarnjim satima, a napadi su zabilježeni i u gradovima Kandahar i Paktika, smještenim blizu 2.600 kilometara duge planinske granice.

„Čaša strpljenja je prelivena“

Pakistanski ministar odbrane, Havadža Muhamed Asif, putem mreže Iks poručio je da su iscrpljene sve diplomatske opcije.

„Naša čaša strpljenja je prelivena. Sada je između nas i vas otvoreni rat“, naveo je Asif.

Premijer Pakistana, Šehbaz Šarif, izjavio je da država ima „punu sposobnost da slomi sve agresivne ambicije“ i da vojska uživa potpunu podršku nacije. Predsjednik Asif Ali Zardari dodao je da će svi oni koji pakistanski mir shvataju kao slabost biti suočeni sa snažnim odgovorom.

Napadi dolaze samo nekoliko sati nakon što je Pakistan potvrdio da su dva njihova vojnika ubijena, a tri ranjena usljed „neisprovocirane vatre“ i operacija avganistanskih talibana duž granice.

Odgovor talibana i stanje na terenu

Iako je portparol avganistanskih talibana prvobitno na mreži Iks objavio da su pokrenuti uzvratni napadi na pakistanske trupe, ta objava je ubrzo obrisana.

Vojni portparol talibana za Bi-Bi-Si je smirio retoriku, izjavivši: „Uzvratićemo ako budemo napadnuti, ali trenutno nećemo započinjati sukobe.“ Mještani Kabula i lokalni zvaničnici potvrdili su da se situacija u jutarnjim satima smirila, iako su obje strane granice u stanju visoke pripravnosti.

Prema navodima lokalnih zvaničnika talibanske vlade u provinciji Nangarhar, pakistanske rakete pogodile su izbjeglički kamp u kojem su smješteni Avganistanci povratnici iz Pakistana. U tom napadu je, kako tvrde, povrijeđeno najmanje devet osoba, sedam žena i dva muškarca.

Analitičari ističu da je malo vjerovatno da će talibani voditi konvencionalni rat protiv nuklearno naoružanog Pakistana, čija je vojska među 15 najjačih u svijetu. Talibani će se vjerovatnije oslanjati na gerilsku borbu, iznenadne napade i bombe pored puta.

Obje strane tvrde da su neprijatelju nanijele teške gubitke. Pakistanski zvaničnici navode da su uništili 27 talibanskih vojnih punktova i ubili više od 130 boraca, dok talibani tvrde da su oni ti koji su zauzeli pakistanske baze i usmrtili desetine vojnika. Ove brojke je trenutno nemoguće nezavisno potvrditi.

Oglasio se Generalni sekretar Ujedinjenih nacija

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je obje strane na hitno poštovanje međunarodnog prava i dijalog. Iran je ponudio da posreduje u pregovorima, dok su ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije i Pakistana već održali hitne telefonske konsultacije o smirivanju tenzija.

Bivši američki izaslanik za Avganistan, Zalmaj Halilzad, nazvao je situaciju „užasnom dinamikom koja se mora zaustaviti“, apelujući na hitan diplomatski sporazum koji bi nadgledala treća strana, poput Turske.

