Horor: Pronađeni dijelovi ljudskog tijela u torbama

26.02.2026
22:20
Komentari:0
Ljudski dijelovi pronađeni su u četvrtak popodne u torbama u ruralnom području u Pefkohoriju, na Halkidikiju.
Oko 18.30 šumarski radnici koji su obavljali poslove u tom području uočili su torbe i suočili se sa jezivim prizorom.
Prema riječima gradonačelnika Pefkohorija, Đorgosa Cikouridisa, koji je takođe obavestio vlasti, u 17.30 su otišli na teren radi posla i dok su odlazili vidjeli su torbu i pored nje kofer sa ćebadima prekrivenim krvlju, javlja "Protothema".
Po ruci koja je virila i imala prsten, shvatili su da se radi o ljudskom tijelu.
Policijske snage požurile su na mjesto događaja, a područje je obezbijeđeno, dok se očekuje dolazak forenzičkog stručnjaka.
