Putnici tokom leta slušali razgovor pilota, imali su šta da čuju

Jedan putnik ostao je u čudu tokom leta iz Denvera kada je primijetio da se preko sistema za zabavu u avionu emituje zvuk direktno iz kokpita – i to tako da svi u kabini mogu da čuju šta piloti pričaju.

Umjesto muzike ili filma, tokom cijelog puta slušao je njihovo neformalno ćaskanje, začinjeno psovkama i ličnim temama.

Razgovor iz kokpita od‌jekivao kabinom

Prema njegovim riječima, čuo je kompletnu komunikaciju sa kontrolom letenja, ali i opuštene razgovore pilota i kopilota o porodici, d‌jeci, pred‌jelima iznad kojih su letjeli, pa čak i o nekim ranijim incidentima za koje nije jasno da li su ikada zvanično prijavljeni.

Scena Veliko slavlje u domu Nikole Rokvića

"Bilo je tu svega, uključujući i psovke. Nisam mogao da vjerujem da svi to možemo da slušamo“, naveo je i zapitao se da li je to uobičajena praksa ili tek neobičan propust.

Nekada standardna opcija

U raspravi koja se povela na platformi Reddit, mnogi korisnici su istakli da to i nije tolika rijetkost – barem nije bila ranije. Podsjetili su da su prije nekoliko decenija pojedini avioni imali posebne audio-kanale putem kojih su putnici mogli da prate komunikaciju kokpita sa kontrolom letenja.

Neki su naveli da je ta mogućnost s vremenom nestala kako su sistemi za zabavu postajali moderniji i složeniji. Ipak, pojedinci su priznali da im je takva opcija bila zanimljiva, jer su ponekad upravo na taj način prvi saznavali informacije o kašnjenjima, promjenama rute ili lošim vremenskim uslovima, prenosi b92.