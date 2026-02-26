Logo
Large banner

Putnici tokom leta slušali razgovor pilota, imali su šta da čuju

26.02.2026

20:02

Komentari:

0
Путници током лета слушали разговор пилота, имали су шта да чују
Foto: Unsplash

Jedan putnik ostao je u čudu tokom leta iz Denvera kada je primijetio da se preko sistema za zabavu u avionu emituje zvuk direktno iz kokpita – i to tako da svi u kabini mogu da čuju šta piloti pričaju.

Umjesto muzike ili filma, tokom cijelog puta slušao je njihovo neformalno ćaskanje, začinjeno psovkama i ličnim temama.

Razgovor iz kokpita od‌jekivao kabinom

Prema njegovim riječima, čuo je kompletnu komunikaciju sa kontrolom letenja, ali i opuštene razgovore pilota i kopilota o porodici, d‌jeci, pred‌jelima iznad kojih su letjeli, pa čak i o nekim ranijim incidentima za koje nije jasno da li su ikada zvanično prijavljeni.

Никола Роквић

Scena

Veliko slavlje u domu Nikole Rokvića

"Bilo je tu svega, uključujući i psovke. Nisam mogao da vjerujem da svi to možemo da slušamo“, naveo je i zapitao se da li je to uobičajena praksa ili tek neobičan propust.

Nekada standardna opcija

U raspravi koja se povela na platformi Reddit, mnogi korisnici su istakli da to i nije tolika rijetkost – barem nije bila ranije. Podsjetili su da su prije nekoliko decenija pojedini avioni imali posebne audio-kanale putem kojih su putnici mogli da prate komunikaciju kokpita sa kontrolom letenja.

Neki su naveli da je ta mogućnost s vremenom nestala kako su sistemi za zabavu postajali moderniji i složeniji. Ipak, pojedinci su priznali da im je takva opcija bila zanimljiva, jer su ponekad upravo na taj način prvi saznavali informacije o kašnjenjima, promjenama rute ili lošim vremenskim uslovima, prenosi b92.

Podijeli:

Tagovi :

Piloti

putnici

Denver

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Меланија Трамп предсједава сједници Савјета безбједности УН

Svijet

Melanija Tramp predsjedava sjednici Savjeta bezbjednosti UN

3 h

0
Секретарица имала однос са учеником

Svijet

Sekretarica uhapšena zbog odnosa s učenikom: Samo smo tri puta - VIDEO

3 h

2
Марија Захарова

Svijet

Zaharova odbrusila EU: Neka sjede ispod stola i ćute

4 h

0
Узбуна на популарном љетовалишту: Примјећена створења с роговима, могу све да униште

Svijet

Uzbuna na popularnom ljetovalištu: Primjećena stvorenja s rogovima, mogu sve da unište

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Dodik podržao prijedlog BORS-a da 1. mart bude dan žalosti

20

23

Ova 4 znaka su izabrana od neba: U martu dobijaju sve što su čekali

20

16

Ako ovako podižete novac, budite oprezni

20

05

Haris Džinović o odnosu sa Natašom Alimpić: Jednom sam je vidio..

20

02

Putnici tokom leta slušali razgovor pilota, imali su šta da čuju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner