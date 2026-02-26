Melanija Tramp predsjedava sjednici Savjeta bezbjednosti UN

Melanija Tramp će postati prva aktuelna prva dama SAD koja će predsjedavati sjednici Savjeta bezbjednosti UN sljedeće sedmice, saopšteno je iz njene kancelarije.

U saopštenju se navodi da će na dnevnom redu biti "obrazovanje, tehnologija, mir i bezbjednost".

Sjednica pod nazivom "Djeca, tehnologija i obrazovanje u sukobu" biće održana u ponedjeljak, 2. marta.

"Prva dama Melanija Tramp spremna je da ispiše istoriju u UN, preuzimajući čekić dok SAD preuzimaju predsjedavanje Savjetu bezbjednosti da bi naglasile ulogu obrazovanja u unapređenju tolerancije i svjetskog mira", dodaje se u saopštenju.

Sjednici će prisustvovati američki ambasador pri UN Majkl Volc, izaslanici drugih članica Savjeta bezbjednosti i međunarodni akteri, zaključuje se u tekstu.