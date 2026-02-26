Melanija Tramp predsjedava sjednici Savjeta bezbjednosti UN

26.02.2026
Melanija Tramp će postati prva aktuelna prva dama SAD koja će predsjedavati sjednici Savjeta bezbjednosti UN sljedeće sedmice, saopšteno je iz njene kancelarije.
U saopštenju se navodi da će na dnevnom redu biti "obrazovanje, tehnologija, mir i bezbjednost".
Sjednica pod nazivom "Djeca, tehnologija i obrazovanje u sukobu" biće održana u ponedjeljak, 2. marta.
"Prva dama Melanija Tramp spremna je da ispiše istoriju u UN, preuzimajući čekić dok SAD preuzimaju predsjedavanje Savjetu bezbjednosti da bi naglasile ulogu obrazovanja u unapređenju tolerancije i svjetskog mira", dodaje se u saopštenju.
Sjednici će prisustvovati američki ambasador pri UN Majkl Volc, izaslanici drugih članica Savjeta bezbjednosti i međunarodni akteri, zaključuje se u tekstu.
