Logo
Large banner

Oštra poruka iz Rusije Evropskoj uniji: Niko vas nije zvao, sjedite ispod stola i ćutite

Izvor:

RT Balkan

26.02.2026

13:59

Komentari:

0
Оштра порука из Русије Европској унији: Нико вас није звао, сједите испод стола и ћутите

Evropsku uniju niko nije ni zvao za pregovarački sto o ukrajinskoj krizi, neka sjede ispod stola i ćute, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ona je tim riječima prokomentarisala izjave evropskih zvaničnika da se Rusiji ne smije dopustiti uspjeh na pregovorima.

"Vas tamo niko ne čeka. Za pregovarački sto vas niko nije ni zvao jer ne umijete da se ponašate, jer ste tamo već bili. Varali ste i uhvatili su vas. Zato sjedite ispod stola i ćutite", rekla je ona na brifingu za novinare.

Istakla da će potencijalno raspoređivanje britanskih vojnika u Ukrajini po okončanju sukoba, o čemu je govorio ministar odbrane Džon Hili, povećati opasnost od sukoba velikog obima.

"Uprkos zabludama Hilija, raspoređivanje britanskih vojnika u Ukrajini označiće ne kraj sukoba, već prolongiranje sukoba i veću opasnost sukoba velikih razmjera uz učešće većeg broja država", naglasila je ona.

Zaharova je rekla da Velika Britanija ometa proces rješavanja ukrajinske krize i želi da se očuva žarište nestabilnosti.

Podijeli:

Tagovi :

Evropska unija

Specijalna vojna operacija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban: "Porodica je sveta vrijednost"

34 min

0
Берге Бренде

Svijet

Berge Brende podnio ostavku!

1 h

0
Авион, лет

Svijet

Kolaps u Italiji: Zbog štrajka otkazano preko 55 posto letova

1 h

0
Велика Британија

Svijet

Skoro milion mladih Britanaca nije zaposleno i ne školuje se

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

14

15

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

14

09

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

14

05

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

14

01

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner