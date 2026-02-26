Logo
Berge Brende podnio ostavku!

Izvor:

Sputnik Srbija

26.02.2026

12:58

Берге Бренде
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Predsjednik i generalni direktor Svjetskog ekonomskog foruma Berge Brende odlučio je da podnese ostavku nakon što je forum pokrenuo nezavisnu istragu o njegovim vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Brende, koji je na čelu Svjetskog ekonomskog foruma od 2017. godine, objavio je danas svoju odluku, nekoliko nedjelja nakon što je američko Ministarstvo pravde otkrilo da je Norvežanin imao tri poslovne večere sa Epstajnom, kao i da je komunicirao sa njim putem imejla i SMS poruka, prenio je Rojters.

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da podnesem ostavku na mjesto predsjednika i generalnog direktora Svjetskog ekonomskog foruma. Moje vrijeme ovdje, koje je trajalo osam i po godina, bilo je izuzetno korisno. Zahvalan sam na nevjerovatnoj saradnji sa mojim kolegama, partnerima i biračima i vjerujem da je sada pravi trenutak da Forum nastavi svoj važan rad bez ometanja", naveo je Brende u saopštenju.

Џефри Епстин-26022026

Svijet

Epstin trgovao ženama preko britanskih vazdušnih luka

Brende nije pominjao Epstajna u svom saopštenju, ali je dodao da smatra da je trenutak za prelazak na nove izazove.

Kopredsednici Svjetskog ekonomskog foruma, Andre Hofman i Lari Fink, u posebnoj izjavi su istakli da je nezavisna revizija o Brendovim vezama sa Epstajnom završena, naglašavajući da nisu pronađeni novi dokazi osim onoga što je već bilo otkriveno.

Takođe su najavili da će Alojz Cvingi preuzeti funkciju privremenog predsednika i izvršnog direktora, dok će Odbor poverenika nadgledati tranziciju rukovodstva i započeti proces izbora stalnog naslednika.

(sputnik srbija)

