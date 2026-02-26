Logo
Broj rođenih u Japanu opao na rekordno nizak nivo

Izvor:

Tanjug

26.02.2026

11:06

Komentari:

0
Становници у Јапану
Foto: Tanjug/AP Photo/Louise Delmotte

Broj rođenih u Japanu u 2025. godini pao je na 705.809, što je najniži broj otkako su podaci postali dostupni 1899. godine, saopštilo je japansko Ministarstvo zdravlja.

Ova brojka predstavlja rekordno nizak broj rođenih desetu godinu zaredom, istaklo je to ministarstvo, prenosi Kjodo.

U poređenju sa prethodnom godinom, broj rođenih je opao za 2,1 odsto, što je rezultat ubrzanog starenja stanovništva i rastuće anksioznosti u vezi sa odgajanjem djece, zbog viših troškova života i inflacije.

Iako se pad nastavio, stručnjaci ukazuju na to da se tempo opadanja usporio u odnosu na prethodnu godinu.

Stručnjaci smatraju da promjene u društvenim normama, poput kasnijeg stupanja u brak ili čak odustajanja od braka i rađanja djece, takođe igraju ključnu ulogu u ovom trendu.

илу-лав-лавови-22102025

Nauka i tehnologija

Istraživanje pokazalo: Lavovi živjeli na teritoriji Japana

Pad broja rođenih prati i prirodni pad stanovništva, gdje broj umrlih premašuje broj rođenih.

Prema preliminarnim podacima resornog ministarstva, prirodni pad je dostigao rekordnih 899.845.

Nacionalni institut za istraživanje stanovništva i socijalne bezbjednosti, predviđa da broj rođenih, uključujući i strane državljane u Japanu, neće pasti ispod 710.000 do 2042. godine.

Prema ranijim podacima iz juna 2024. godine, broj beba rođenih od japanskih državljana pao je ispod 700.000, što je prvi put u istoriji.

