Logo
Large banner

Otkriveno ko su djevojke na fotografiji sa Stivenom Hokingom iz Epstinovih dosijea

Izvor:

Tanjug

26.02.2026

08:31

Komentari:

0
Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

Žene na fotografiji sa naučnikom Stivenom Hokingom, iz dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, radile su kao njegove njegovateljice, objavio je San.

Te slike prikazuju Hokinga kako leži na ležaljci držeći crveno piće.

Iako slike nemaju kontekst o vremenu i mjestu nastanka, portparol Hokingove zaostavštine potvrdio je da su te žene bile "dugoročne njegovateljice iz Velike Britanije".

On je rekao da je bilo kakva insinuacija o neprikladnom ponašanju Hokinga "pogrešna i krajnje nerealna".

Fotografije su navodno snimljene 2006. godine na karipskom ostrvu Sent Tomas, gdje je Hoking govorio o kvantnoj kosmologiji.

Hoking je bio među naučnicima koji su učestvovali u događaju koji je finansirao Epstin.

Хилари и Бил Клинтон- 26022026

Svijet

Ovako se Klintovoni pripremaju za svjedočenje u slučaju Epstin

Nije jasno zbog čega su ove slike uključene u Epstinove dosijee, ali Hoking je viđen na Epstinovom ostrvu, gdje je, prema izvještajima, organizovan obilazak morskog dna podvodnim brodom prilagođenim za Hokingovo stanje.

Takođe, u Epstinovim dokumentima se pominju optužbe o Hokingu koje sugerišu na njegovu povezanost sa maloljetničkim seksualnim skandalima.

U jednom od imejlova, Epstin je navodno sugerisao vezu između Hokinga i Virdžinije Đufri, koja je tužila Endrua Mauntbatena-Vindzora za seksualno zlostavljanje.

Drugi izvještaji iz dosijea pominju da su Hoking i Epstin 2011. godine posjetili "isključivo muški" klub, ali nijedna od ovih optužbi nije zvanično potvrđena.

Hoking je preminuo 2018. godine, a tokom svog života bio je zavisan od 24-časovne medicinske njege zbog bolesti motornih neurona.

Podijeli:

Tagovi :

Stiven Hoking

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

"Klupko afere Epstin odmotaće se na Balkanu"

21 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Objavljene fotografije iz Epstinovog luksuznog stana u Parizu: Policajce šokiralo šta su zatekli

23 h

0
Принц Ендру

Svijet

Britanska vlada će objaviti povjerljiva dokumenta bivšeg princa

1 d

0
Џефри Епстајн

Svijet

Otkrivena tajna skladišta u kojima je Epstin čuvao dokumenta?

1 d

0

Više iz rubrike

Хилари и Бил Клинтон-26022026

Svijet

Ovako se Klintovoni pripremaju za svjedočenje u slučaju Epstin

1 h

0
Заказана трећа рунда разговора, Виткоф стигао у Женеву

Svijet

Zakazana treća runda razgovora, Vitkof stigao u Ženevu

1 h

0
beba

Svijet

Očuh osuđen na doživotni zatvor: Tresao petomjesečnu bebu, dječak preminuo od zadobijenih povreda

3 h

0
Инцидент у саобраћају: Возач из БиХ након свађе извукао пиштољ, па пријетио другом возачу

Svijet

Incident u saobraćaju: Vozač iz BiH nakon svađe izvukao pištolj, pa prijetio drugom vozaču

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

21

Danas je veliki svetac, vjeruje se da loza koju je posadio ima posebnu moć

09

10

Koje su prednosti "tamnog tuširanja" za poboljšanje vašeg sna

08

58

Pentagon smijenio viceadmirala Freda Kačera?

08

51

Po čijem naređenju Kijev blokira "Družbu"? "Spremni smo da preduzme druge mjere"

08

43

Vježba MUP-a na Kozari: "Ne postoji opasnost i razlog za uznemirenost"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner