Objavljene fotografije iz Epstinovog luksuznog stana u Parizu: Policajce šokiralo šta su zatekli

Izvor:

Telegraf

25.02.2026

10:17

Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Francuska policija objavila je nove fotografije iz pariskog stana pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, koje su nastale tokom pretresa njegovog stana u Parizu 2019. godine.

Snimci, koji su se danas pojavili u francuskim medijima, ponovo su pokrenuli pitanja njegovim aktivnostima u Francuskoj.

Prema pisanju lista Le Parisien, na fotografijama se vidi stan ukrašen slikama nagih i poluobnaženih mladih žena, kao i neobična kolekcija plišanih životinja, uključujući bebu slona i lešinara.

Na jednom od snimaka vidi se i fioka u kojoj su bili uređaji za masažu.

Pretres luksuznog stana sa 18 soba na Aveniji Foš sproveden je u okviru istrage protiv Epstajnovog saradnika Žan-Lik Brunela, bivšeg agenta za modeling koji je bio optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Принц Ендру

Svijet

Britanska vlada će objaviti povjerljiva dokumenta bivšeg princa

Brunel je 2022. godine pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji.

Francuski inspektori trenutno analiziraju milione dokumenata koje je posljednjih nedjelja objavilo Ministarstvo pravde SAD, kako bi rekonstruisali moguću mrežu zloupotreba i utvrdili šta se dešavalo na francuskoj teritoriji.

Najmanje tri žene su se javile tvrdeći da su ih Epstajn ili njegovi saradnici zlostavljali u Francuskoj.

Glavna tužiteljka iz Pariza Lor Bekuo izjavila je da se vlasti nadaju da će novi dokazi omogućiti "širok i sveobuhvatan uvid" u Epstajnove aktivnosti u toj zemlji.

Ona je 18. februara najavila i pokretanje dvije nove istrage, jedne usmjerene na trgovinu ljudima, a druge na finansijske zloupotrebe, uključujući pranje novca i poreske prevare.

Slučaj Džefrija Epstajna, koji je 2019. godine pronađen mrtav u ćeliji u američkom pritvoru, i dalje izaziva globalnu pažnju, dok inspektori u više država pokušavaju da utvrde pun obim njegove mreže kontakata i mogućih saučesnika.

(telegraf)

