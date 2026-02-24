Brat Džefrija Epstina prekinuo intervju uživo: Nije me briga za žrtve

Mark Epstin, brat Džefrija Epstina tvrdi da će novi izvještaj dokazati da je ozloglašeni finansijer ubijen. On je to je izjavio u emisiji "Uncensored" Pirsa Morgana , nakon čega je ljutito prekinuo intervju kada ga je voditelj upitao za žrtve njegovog brata.

U razgovoru sa Pirsom Morganom, Mark Epstin rekao je da sada "još više" vjeruje da mu je brat ubijen, dodajući da "grupa patologa trenutno proučava nalaze obdukcije koji su morali biti urađeni na samom početku", prenosi Daily Mail.

"Oni završavaju i sastavljaju izvještaj koji će uskoro biti objavljen i koji je prošao recenziju. U njemu se navodi niz razloga koji pokazuju da to nije moglo biti samoubistvo, kako se tvrdi", dodao je Mark Epstin.

Mark, koji se bavi nekretninama, zaključio je: "To će nedvosmisleno pokazati da nije bilo samoubistvo, a onda se postavlja pitanje ko ga je ubio i ko je naručio ubistvo".

Pominjući nestanak snimaka nadzornih kamera iz njujorškog zatvora Metropolitan Correctional Center, gd‌je je Epstin pronađen mrtav 2019. godine, kao i navodno skrivanje i cenzurisanje zvaničnih dokumenata, Mark se upitao: "Čemu sve te igre? Čemu sva ta zamagljivanja? Jednostavno nema smisla".

"Nije me briga za žrtve"

Međutim, kada ga je Morgan upitao za žrtve njegovog brata i da li je znao šta je pedofil činio prije smrti, agresivno je odbacio pitanja.

"Iskreno, nažalost, zaista me nije briga. Brine me samo to da je moj brat, ko god i šta god on bio, ubijen. To je moja briga“, rekao je Mark.

Na insistiranje da dalje komentariše žrtve, Mark je rekao: "To su pitanja u koja ne ulazim. Prijatan dan“, nakon čega je naglo prekinuo vezu.

Mark je takođe izjavio da nije imao pojma o zločinima koje je njegov brat počinio prije smrti: "Mnogo toga što je izašlo u javnost me je iznenadilo. Nisam bio svjestan tih stvari".

Duga istorija zločina

Još 2005. godine policija na Floridi pokrenula je krivičnu istragu protiv Epstina u Palm Biču, nakon što su roditelji četrnaestogodišnje d‌jevojčice prijavili da joj je platio za masažu. Policija je razgovarala sa više maloljetnih d‌jevojaka koje su tvrdile da ih je Epstin seksualno zlostavljao u svojoj vili, u susretima koji su započinjali kao masaže.

Savezni tužioci kasnije su utvrdili da je taj krug zlostavljanja započeo još 2002. godine. Godine 2006. optužen je po jednoj državnoj tački za podvođenje na prostituciju. Međutim, lokalna policija proslijedila je slučaj Federalnom istražnom birou (Federal Bureau of Investigation – FBI), navodeći da ta optužba ne odražava "sve razmjere Epstinovog ponašanja".

Dvije godine kasnije, Epstin se izjasnio krivim po državnim optužbama za podvođenje na prostituciju i podvođenje maloljetnice mlađe od 18 godina. Za to je dobio samo 18 mjeseci zatvora minimalne bezbjednosti, a bilo mu je dozvoljeno da napušta zatvor 12 sati dnevno zbog posla. Pušten je nakon samo 13 mjeseci.

Sumnjive okolnosti smrti

Nakon što su ga savezni agenti uhapsili 2019. godine, Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku. Iako je glavni gradski patolog njegovu smrt proglasio samoubistvom, sve je više dokaza koji ukazuju na to da je možda ubijen.

Prema dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, istražitelji su na snimcima nadzornih kamera iz noći Epstinove smrti uočili nejasan, narandžasti oblik kako se kreće stepeništem ka zatvorskom krilu u kojem se nalazila njegova ćelija. Zatvorenicima su izdavane narandžaste uniforme i posteljina, ali je oblik uočen u 22:39, kada su zatvorenici trebalo da budu zaključani. Manje od osam sati kasnije, tijelo 66-godišnjeg Epstina pronađeno je u ćeliji.

Sumnju u zvaničnu verziju događaja podstakla je i savezna izjava o njegovoj smrti koja je datirana dan prije nego što je preminuo, prenosi Indeks.hr.

Dokument, koji je izdao Ured državnog tužioca za Južni okrug Njujorka (U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York), nosi datum petak, 9. avgust 2019, i u njemu se navodi da je Epstin već pronađen bez svijesti i proglašen mrtvim. Međutim, zatvorski zapisi i zvanični izvještaji pokazuju da je Epstin pronađen tek ujutru 10. avgusta 2019.godine.

U toj izjavi, tadašnji državni tužilac za Menhetn Džefri S. Berman (Geoffrey S. Berman) naveo je: "Jutros je Metropolitan Correctional Center potvrdio da je Džefri Epstin, koji se suočavao sa optužbama našeg ureda za učešće u trgovini maloljetnicama radi seksualnog iskorištavanja, pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji i nedugo zatim proglašen mrtvim. Današnji događaji su uznemirujući i duboko smo svjesni da bi mogli predstavljati još jednu prepreku brojnim Epstinovim žrtvama na putu ka pravdi na sudu. Hrabim mladim ženama koje su se već javile, kao i mnogima drugima koje to još nisu učinile, dozvolite da ponovim da ostajemo posvećeni tome da budemo uz vas i da nastavimo istragu o d‌jelima navedenim u optužnici.“