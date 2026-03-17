Drama na granici! Srbin krenuo za Njemačku pa zbog jedne greške ostao bez 1.000 evra

Podigao sam dva kredita, jedan u septembru prošle, a drugi u februaru ove godine. Krenuo sam u Njemačku da pogledam automobil kojih bih htio da kupim. Ponio sam tačno 10.000 evra u kešu, ni cent više, i nagrabusio sam na mađarskoj granici.

Ovo za Kurir priča A. M. iz Lajkovca koji je cijele noći sa putnicima iz autobusa, među kojima je bilo i djece, bio na granici čekajući kaznu jer carini prethodno nije prijavio gotovinu koju nosi sa sobom.

Problem na mađarskoj granici

- Krenuo sam autobusom sinoć u 21 sat iz Beograda ka Beču. Stižemo na mađarsku granicu. Prolazim kontrolu i na skeneru skidam torbicu gdje je bio novac. Cariniku sam rekao da je unutra novac tačno 10.000 evra u kešu. Objasnio sam da je novac od kredita što sam i pokazao u aplikaciji banke. Ni cent preko nije bilo - prisjeća se A. M. i dodaje:

- Odatle su me odveli u neku sobu i prebrojali 100 novčanica, ukupno 10.000 evra. Novac su stavili u kovertu i otišli. To se dešavalo pola sata poslije ponoći. Čekao sam tri sata. Nisu zadržali samo mene, već su i vozaču oduzeli saobraćajnu i cijeli autobus sa djecom i starim ljudima je čekao. Bilo mi je strašno neprijatno. Pitali smo njih da puste, međutim, nisu htjeli.

Uzeli 1.000 evra

Situacija se riješila, kako kaže, u zoru.

- Tu su bili i otac i sin koji su imali 11.150 evra u kešu. Bili su u istom problemu. Čovjek je objašnjavao da su oni iz iste kuće, nose isto prezime, da je iznos podijeljen na pola, ali nisu uvažavali to. Izrekli su im kaznu. Deset odsto od ukupnog iznosa. Meni su onda uzeli 1.000 evra jer nisam prijavio onih 10.000 i da mi je to kazna. Bio sam u šoku, to je otimačnina, jer sam dao izjavu o porijeklu novca, naveo svoja primanja i pored toga su me kaznili. Nisam imao ni cent preko. Obratio sam se našem Ministarstvu unutrašnjih poslova, čekam odgovor. Nastavio sam put dalje, videću šta ću i da li ću kupiti automobil.

Obavezna prijava

Podsjetimo, Kurir je nedavno pisao o pravilima Uprava carine Srbije, koja kažu da fizička lica mogu slobodno da unesu u zemlju strani gotov novac, platne kartice i čekove u stranoj valuti, ali postoje jasne obaveze prijavljivanja kada je riječ o većim iznosima.

Svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu Srbije i sa sobom nosi 10.000 evra ili više u gotovini ili drugim fizički prenosivim sredstvima plaćanja dužno je da taj iznos prijavi carinskim organima na graničnom prelazu.

Prijava se podnosi na posebnom obrascu za prijavu prenosa sredstava preko državne granice, koji je putnicima dostupan i na ulasku i na izlasku iz zemlje.