Dule Crta ipak nije učestvovao u ubistvu Nenada?

Kako nezvanično saznaje "Kurir", mladić sa nadimkom Dule Crta, koji je u ponedjeljak uveče priveden u Čačku u vezi sa ubistvom Nenada Kustodića (58), pušten je pošto je dao izjavu i utvrđeno je da nema veze sa zločinom.

Kako "Kurir" nezvanično saznaje, ovaj Čačanin je juče oko 13 sati pronašao mrtvog Kustodića i o tome obavijestio policiju.

"Naime, porodica ubijenog muškarca je u nedjelju, 15. marta, prijavila njegov nestanak pošto nisu mogli da stupe u kontakt sa njim. Sutradan, u ponedjeljak 16. marta, oko 13 časova, njegov prijatelj Dule Crta je pronašao njegovo tijelo u sranu u kome Kustodić, inače, nije živio", objašnjava izvor kako se klupko zločina odmotalo.

Kako je žrtva na glavi i tijelu imala brojne povrede koje su kasno ukazivale na to da je on ubijen, policija je privela čovjeka koji je zločin prijavio.

"On je mirno pošao sa policajcima, dao je izjavu i tvrdio da Nenada nije ubio, već da je samo pronašao tijelo. Ubrzo je utvrđeno da on govori istinu i otpočela je potraga za pravim ubicom", kaže izvor i dodaje da su inspektori uzeli snimke sa kamera za video-nadzor iz zgrade.

"Kamere su snimile tri sumnjive osobe, najprije kako ulaze, a potom i kako odlaze iz zgrade. Ispostavilo se da su to osumnjičeni i oni su brzo identifikovani na osnovu brojnih tragova koje su ostavili na mestu zločina, a potom su i uhapsili", kaže izvor "Kurira".

Čačanska policija saopštila je jutros da su uhapsili M. M. (46), V. T. (44) i F. P. (41), sve iz Čačka, zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo teško ubistvo.