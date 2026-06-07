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Stiže preokret, meteorolozi objavili i kada

Autor:

ATV
07.06.2026 18:12

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i FBiH i sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, a nova promjena sa osvježenjem očekuje se od srijede uveče.

Meteorolozi za sutra u prvom dijelu dana najavljuju umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku koji je ponegdje donijeti slabu kišu.

Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 32, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Саша Стојаковић

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Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na jugu uveče umjerena i pojačana bura.

Toplo sa sunčanim periodima biće u utorak, kada se sa zapada očekuje postepeno naoblačenje. Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku i zapadu po podne i uveče. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17 na jugu oko 20, a najviša dnevna od 27 do 32, u višim predjelima od 22.

Promjenljivo oblačno i toplo vrijeme očekuje se u srijedu, a po podne su na sjeveru i istoku mogući povremeni pljuskovi sa grmljavinom. U noći na četvrtak kiša će početi da pada na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku.

Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu oko 20, a najviša dnevna od 26 na zapadu do 33 na istoku, u višim predjelima od 22.

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Oblačno i svježije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom biće u četvrtak. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo i toplije, a kiša će ove predjele zahvatiti tek uveče.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 16 do 25, na jugu i jugoistoku do 30 stepeni Celzijusovih.

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