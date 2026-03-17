Panika u školi u Šapcu, reagovala policija

ATV

17.03.2026

16:31

Паника у школи у Шапцу, реаговала полиција

Učenici i roditelji dece koja idu u Osnovnu školu "Stojan Novaković" na Letnjikovcu, dobili su informaciju da je jedan učenik osmog razreda na nastavu donio pištolj.

Dio učenika, samoinicijativno je napustio školu, neka odjeljenja su razredne starešine otpustile kući sa nastave, a dio je ostao tokom dana u školi.

ИДДЕЕА-граница

Kako saznaju "Šabačke novosti", obaviještene su sve nadležne institucije, a policija je takođe bila tokom dana u prostorijama "Stojanove“ škole.

"Šabačke novosti" su danas nakon ovog događaja uputile pitanja upravi škole, kako bi dobili relevantne informacije, ali odgovori nisu stigli.

Nedjeljnik "Glas Podrinja", objavio je da je direktor škole potvrdio da je riječ o lažnoj dojavi.

"Hitno obavještenje za učenike i roditelje naše škole: Poštovani, obavještavamo sve učenike i roditelje da nema razloga za paniku, da je škola bezbjedna i da se radilo o lažnoj dojavi. Uključene su sve nadležne institucije radi utvrđivanja odgovornosti za širenje lažnih informacija i panike", navodi se u obavještenju direktora, koje je objavio "Glas Podrinja".

Roditelji pak navode da su "bijesni zbog činjenice da škola ni ovog puta nije evakuisana, već je dopušteno da djeca borave u prostorijama škole i sama se snalaze, dok se utvrđivalo da li je dojava lažna ili stvarna".

Ljuti roditelji navode da je ovo drugi put da djeca nisu evakuisana, kako tvrde "prošli put kada je postojala anonimna dojava o bombi, direktor takođe nije evakuisao školu na Letnjikovcu".

