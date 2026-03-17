Kada se sadi koje cvijeće po mjesecima?

17.03.2026

16:32

Цвијеће ерика
Foto: Pexels/Rodion Kutsaiev

Ako želite da imate rascvjetalu cvjetnu baštu tokom cijele godine, sadnja cvijeća po mjesecima je ono što vam treba. Tačno vrijeme cvjetanja određenih cvjetnica može malo da varira od godine do godine, zbog razlika u temperaturi i mrazevima, ali postoje opšte smjernice i pravila koja će vam obezbijediti prelijepu baštu ako ih se budete pridržavali.

U redovima koji slijede možete pročitati kalendar cvjetanja, odnosno objasnićemo vam kako pažljiva sadnja cvijeća po mjesecima može vam omogućiti cvjetnu oazu u kojoj ćete uživati. U određenim mjesecima imaćete više cvjetanja, u nekima manje, a cvijeće će biti najbujnije tokom sredine proljeća i početka ljeta. Daćemo vam prijedloge za sadnju cvijeća i za ostale mjesece kako biste uživali u cvjetanju tokom cijele godine u svojoj bašti.

Januar

Januar je zahtjevan mjesec kada govorimo o cvjetanju cvijeća, odnosno postoji vrlo malo cvjetnica, ukrasnih biljaka i žbunova koji cvjetaju u ovom hladnom mjesecu. Mnogi baštovani ga nazivaju i neplodnim mjesecom u bašti jer su biljke još u zimskom snu. Evo nekoliko biljaka pored zimzelenog drveća i grmlja koje možete posaditi i koje će unijeti boje u ovaj zimski mjesec:

  • Zimski jasmin
  • Alžirska perunika
  • Hamamelis
  • Ljutić
  • Krokusi
јасмин
jasmin

Februar

Dolaskom februara počinje priprema za proljeće, premda vrijeme ume biti promjenljivo i praćeno jutarnjim mrazevima koji su nepovoljni za cvijeće. Februar često zna biti hladan sa mnogo padavina koje nisu pogodne za cvjetnice. Mnoge biljke još uvijek miruju i ostaju skrivene dok se ne poveća temperatura u martu. Nekoliko biljaka koje podnose niske temperature i cvjetaju u februaru:

  • Visibaba
  • Ljubičica
  • Iris
  • Kamelija
  • Kukurek
Цвијет афричка љубичица
Cvijet afrička ljubičica

Mart

Treći mjesec u godini donosi duže i toplije dane, priroda se polako budi, iako se mnoge biljke u bašti i dalje čuvaju od jutarnjih martovskih mrazeva i nisu spremne za cvjetanje. Neke od cvjetnica koje možemo vidjeti u martu su uglavnom iz redova žbunova:

  • Magnolija
  • Forzicija
  • Zumbul
  • Sasa
  • Arabis

April

April zna biti prevrtljiv mjesec za sve cvjetnice jer povećanjem temperature biljke se bude iz zimskog sna i počinju da bujaju, ali česte aprilske kiše mogu umanjiti ljepotu cvjetanja određenih biljaka. Neke od biljaka koje cvjetaju u aprilu su:

  • Narcis
  • Rododendron
  • Azaleja
  • Trolist
  • Ukrasni zimski lješnik
  • Divlja mušmula
  • Aronija
  • Judino drvo
  • Trešnja
  • Spirea
  • Snežna lopta
aronija
aronija

Maj

Maj je najpogodniji mjesec za cvjetanje cvijeća i postoji veliki izbor različitih cvjetnica i ukrasnih žbunova koje možete zasaditi da vam krase baštu. Temperature u maju su idealne za biljke, nema više jutarnjih mrazeva i niskih temperatura. Mnogi baštovani upravo maj smatraju cvjetnim mjesecom.

  • Lala
  • Rododendron
  • Azaleja
  • Ljiljan
  • Božur
  • Klematis
  • Primula
  • Vejgela
  • Dren
  • Ruža
  • Jasmin
  • Abelija
Ружа
Ruža

Jun

Bliži se ljeto i cvjetnice u bašti dostižu svoj vrhunac. Uzgoj biljaka i sadnja cvijeća po mjesecima može biti uspješna ako odaberete vrste koje cvjetaju u maju i junu. Neke od cvjetnica koje mogu krasiti baštu u junu:

  • Iris
  • Visterija
  • Ruža
  • Božur
  • Lupina
  • Zova
  • Kalistemon
  • Ruj
  • Konopljika
  • Hortenzija
Božuri
Božuri

Jul

Iako je prošlo najbolje vrijeme za cvjetnice i ljeto je u punom jeku, bašta i dalje ima šta da ponudi i pažljivom sadnjom imaćete šarenog cvijeća i u julu.

  • Floks
  • Ljiljan
  • Jadranska ljepotica
  • Anemona
  • Lepi Jova
  • Perunika
  • Kantarion

Avgust

Avgust je topao ljetni mjesec u kome određene cvjetnice dolaze do izražaja, a zbog visokih temperatura bašta će ljepše izgledati u kasnim popodnevnim satima. Neke od biljaka koje cvjetaju u avgustu:

  • Dalija
  • Kosmos
  • Mak
  • Fuksija
  • Suncokret
suncokret
suncokret

Septembar

Sa dolaskom septembra mijenjaju se boje u vašoj bašti i od izražene zelene prelazimo u žute, braon i crvene tonove. Ovo je vrijeme kada cvijeće polako prestaje sa cvjetanjem, a drveće gubi lišće. Neke od vrsta koje cvjetaju u septembru:

  • Hortenzija
  • Bijela rada
  • Pereni
  • Sedumi
  • Vodeni ljiljan

Oktobar

U oktobru je uglavnom sve cvijeće precvjetalo, a lišće sa drveća i žbunja počinje da žuti. Ovo je idealan mjesec za sadnju svih vrsta lukovica, od zumbula i lala do narcisa, visibaba i krokusa. Takođe, ruže je najbolje saditi u oktobru. Neke od cvjetnica koje još cvjetaju:

  • Lepa Kata
  • Hrizantema
  • Ciklama

Novembar

Novembar je mjesec najpogodniji za sadnju i presađivanje grmlja, ali i jedan od najtežih mjeseci u bašti za cvjetnice. U bašti se mogu vidjeti:

  • Fotinija
  • Pampas trava
  • Zimske ruže

Decembar

Decembar je mjesec siromašan cvjetnicama i teško je naći upečatljive boje u bašti u ovo vrijeme. Rijetke su biljke koje tada cvjetaju.

  • Ciklama
  • Mahonija
  • Snežne lopte
илу-циклама-цвијеће
ilu-ciklama-cvijeće

Ako dobro isplanirate, sadnja cvijeća po mjesecima može biti zabavna, a kao rezultat možete svakog mjeseca uživati u različitim cvjetnicama u svojoj bašti.

