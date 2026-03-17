Mirovanje je završeno, krenula sezona: Otrovnice izašle iz jazbina

S dolaskom toplijeg vremena počela je i sezona poskoka, najotrovnije zmije u ovom dijelu Evrope.

Stručnjaci upozoravaju da iz zimskog mirovanja izlazi početkom marta, i to najčešće u Dalmaciji, Istri i Lici.

Nekima bi prizor držanja zmije bio poput noćne more, ali ne i onima koji su odrasli na Bokanjcu, naselju na rubu Zadra.

Tradicija lova na zmije u Bokanjcu duga je generacijama. Nekada su stanovnici lovili i trgovali zmijama, a jedan od posljednjih bokanjačkih „zmijara“ bio je Rosi, koji je svoje znanje prenosio s oca na sina. Neki su, čak, nosili svoje ulove i na kraljevski dvor u Velikoj Britaniji.

„Ko nije imao polja, išao je u zmije“, kaže Neven Ažić Rosi iz Bokanjca.

„Tu su dolazili stranci kupovati zmije, tako da je Bokanjac bio ležište zmija“, ističe Đorđina iz Bokanjca.

No, lov na zmije nije bez rizika. Čak i stručni lovci ponekad završe s ugrizom. Jedan je čovjek stavio ruku u grm, ugrizao ga je poskok, dok su mu za pojasom bila još četiri. Pao je u nesvijest, a zmije su ga ugrizle još nekoliko puta. Na sreću, lovci su naišli i brzo pozvali hitnu pomoć, koja je osigurala protivotrov.

U slučaju ugriza važno je što prije doći do bolnice po protivotrov. No, bolje je spriječiti nego liječiti.

Valja pronaći štap i malo šuškati oko sebe i po tlu da vas poskok primijeti, ali treba gledati i oko sebe jer se poskok može naći i na grani.

Važno ga je samo mirno zaobići.

„Možete čuti kojekakve legende, o poskocima koji skaču ili o kravosasu, koji je naša najveća vrsta zmije, koji pije mlijeko kravi iz vimena i takve stvari. To su sve legende i stvarno bi bilo dobro da se ljudi prvo informišu“, govori Jana Mijailović iz HGSS stanice Zadar.

Iz zadarske stanice HGSS-a kažu da su u posljednjih 20 godina imali samo tri spasavanja zbog ugriza poskoka, piše HRT.

Ali, upozoravaju: u prirodi uvijek oprezno i bez panike.