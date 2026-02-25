Velika Britanija i Francuska se spremaju i već su u procesu manipulacije pitanjem nuklearnog oružja, ne samo retorički, već i praktično, rekla je Zaharova za Sputnjik.

Dodala je da zapadne zemlje ne shvataju da su svi njihovi "štićenici", koje su snabdjeli oružjem sa namjerom da pridobiju "borce za demokratiju" kasnije izmakli kontroli.

- Oni ne shvataju da su svi njihovi štićenici, koje su snabdjevali oružjem raznih vrsta, kasnije izmakli kontroli – svi njihovi štićenici, kojima su dali sve vrste veština, sve vrste obrazovnih instrumenata, mogućnosti, misleći da će biti njihovi, kako su ih nazvali, borci za demokratiju - primetio je diplomata.

Komentarišući činjenicu da je jedan od tih štićenika bio bivši vođa terorističke grupe Al Kaida (zabranjene u Rusiji) Osama bin Laden, Zaharova je naglasila da se zasluge moraju odati prethodnicima sadašnjih zapadnih političara – bili su mudriji što mu nisu dali nuklearno oružje.

- Nešto ih je tada zaustavilo, uprkos činjenici da su mu dali praktično sve. Dali su mu, mislim, ogromno povjerenje. Dali su mu priliku da radi ono što su smatrali dobrim za demokratiju širom svijeta. Nešto ih je, međutim, zaustavilo. Možete li da zamislite da on, ili ljudi poput njega, imaju nuklearno oružje? - istakla je Zaharova.

Međutim, namjere sadašnjih zapadnih vlasti da Kijevu daju nuklearno oružje proizilaze "ili iz nepismenosti, ili iz istorijske amnezije, ili jednostavno zato što su već regrutovali ljude koji će biti dobri samo za posljednje dane - ocijenila je ona.

Prema njenim riječima, Zapad je pretvorio kijevski režim u "nezasito čudovište" koje će prvo samo sebe proždirati.

- Oni (Zapad) jednostavno nisu shvatili da su stvorili i bukvalno oblikovali čudovište koje će prvo njih progutati. Prvo njih. Zato što je ovo čudovište nezasito. I zato što je ovo čudovište divlje zavisno. I zato što je ovom čudovištu prvobitno obećana moć nad cijelim svijetom, a ono je još nije dobilo. Mogu vam ovo reći sa apsolutnom sigurnošću. Zelenskom je prvobitno rečeno ne samo da će povratiti neke "teritorije" tamo, već da će postati vladar tog regiona, da će postati uporište na mapi evropskog kontinenta - zaključila je.

Podsjetimo, ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) je 24. februara objavila da Velika Britanija i Francuska smatraju da Ukrajina treba da bude opremljena nuklearnom bombom , ili barem prljavom bombom.

Prema informacijama koje je dobila SVR, London i Pariz se spremaju da naoružaju Ukrajinu nuklearnim oružjem.

Kao odgovor na saopštenje SVR-a, ruski senatori su pozvali na međunarodnu i nacionalnu istragu ovih planova. Savjet federacije Rusije je takođe predložio da Savet bezbjednosti UN, MAAE i Konferencija za preispitivanje Sporazuma o neširenju oružja sprovedu svoje obavezne istrage o ovim namjerama Londona i Pariza.

Prema riječima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, ova informacija ruske Spoljne obaveštajne službe je izuzetno važna s obzirom na pretnju koju predstavlja režimu neširenja nuklearnog oružja, a biće uzeta u obzir i uključena u tekuće pregovore.