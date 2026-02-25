Logo
Britanska vlada će objaviti povjerljiva dokumenta bivšeg princa

25.02.2026

08:03

Принц Ендру
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek, File

Britanska vlada će objaviti poverljiva dokumenta o imenovanju bivšeg princa Endrua za trgovinskog izaslanika, što je rezultat žestoke parlamentarne debate i pritiska zakonodavaca.

Zahtijev za objavljivanje dokumenata odobren je u utorak nakon što je Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen pod optužbom da je dijelio vladine izvještaje sa Džefrijem Epštajnom dok je bio na funkciji, izvještava Evronjuz .

Tokom jučerašnje debate, poslanici su pozvali na veću odgovornost kraljevske porodice, tvrdeći da je kraljev brat stavio svoje prijateljstvo sa Džefrijem Epštajnom ispred svoje dužnosti prema zemlji. Vlada premijera Kira Starmera podržala je prijedlog, osiguravajući njegovo usvajanje.

„Iskreno, to je najmanje što dugujemo žrtvama užasnog zlostavljanja koje su počinili Džefri Epštajn i drugi. Zlostavljanja koja je omogućila, pomogla i podsticala veoma široka grupa arogantnih, privilegovanih i često bogatih pojedinaca u ovoj zemlji i drugde“, rekao je ministar trgovine Kris Brajant u ime vlade.

„Mrlja na našoj zemlji“

Mauntbaten-Vindzor, kome su prošle godine oduzete kraljevske titule, nalazi se pod policijskom istragom zbog sumnje da je dijelio osjetljiva dokumenta sa Epštajnom tokom svog mandata kao izaslanik. Bivši princ je uhapšen prošle nedjelje zbog sumnje na zloupotrebu položaja, a njegov brat, kralj Čarls III, rekao je da „zakon mora da ide svojim tokom“.

Принц Ендру

Svijet

Endru će biti uklonjen iz reda nasljeđivanja? Oglasile se Australija i Novi Zeland

Lider liberalnih demokrata Ed Dejvi rekao je da su Endruove veze sa Epštajnom, kao i veze Pitera Mandelsona, koji je pušten uz kauciju u ranim jutarnjim satima u utorak, „mrlja na našoj zemlji“. „Moramo da počnemo da uklanjamo tu mrlju dezinfekcionim sredstvom transparentnosti“, dodao je.

Liberalni demokrati su koristili rijetko korišćeni parlamentarni mehanizam kako bi primorali ministre da objave dokumenta koja datiraju 26 godina unazad, iz vremena kada je laburistički premijer Toni Bler bio premijer.

Brajant je opisao Mauntbaten-Vindzora kao nekoga ko je u stalnoj „trci za sopstvenim bogaćenjem“ - „grubog, arogantnog i privilegovanog čovjeka koji nije mogao da razlikuje javni interes, kome je navodno služio, od svog privatnog interesa“.

Objavljivanje dokumenata

Iako je vlada pristala da objavi dokumenta, Brajant je najavio da bi objavljivanje nekih od njih moglo biti odloženo dok policija ne završi istragu.

Pritisak za objavljivanje dokumenata o Endruu dolazi u trenutku kada se vlada priprema da početkom marta objavi prvi set dokumenata vezanih za imenovanje lorda Mandelsona za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu 2024. godine.

