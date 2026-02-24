Žena iz BiH pronađena mrtva u Rimu

Beživotno tijelo 58-godišnje žene iz Bosne i Hercegovine pronađeno je na ulici Palmiro Toljati u Rimu, a tijelo su pronašli njeni prijatelji koji su i alarmirali policiju.

Kako prenose italijanski mediji, ona je pronađena bez znakova života u blizini barake u pomenutoj ulici. Prema dostupnim informacijama, riječ je o 58-godišnjoj ženi iz Bosne i Hercegovine, koja je živjela kao beskućnica. Inače, iz policije naglašavaju da nije imala prethodnih prijava niti je bila u njihovim bazama podataka, tj. nije imala dosije. Smatra se da je riječ o prirodnoj smrti, jer je već neko vrijeme bila teško bolesna.

Prijatelji alarmirali hitne službe

Tijelo je pronađeno pored barake, u blizini izlaza na autoput A24. Alarm su podigli drugi beskućnici, koji su pozvali broj za hitne slučajeve 112 i zatražili hitnu intervenciju. Naime, prijatelji žene su se zabrinuli jer nisu mogli da je kontaktiraju telefonom, pa su otišli do barake gd‌je je obično boravila, ali su je zatekli mrtvu.

Na mjesto događaja stigli su karabinijeri iz stanice Tor Sapienza, koji su obavili uviđaj. Tijelo je ležalo pored barake u kojoj je žena živjela i provodila posljednje dane i noći. Najvjerovatnija pretpostavka za sada jeste da je riječ o prirodnoj smrti, povezanoj sa njenim prethodnim bolestima.

Nakon završenog uviđaja, tijelo je prebačeno u Institut za sudsku medicinu pri Poliklinici Tor Vergata, gd‌je će biti obavljena autopsija po nalogu pravosudnih organa. Rezultati obdukcije trebalo bi da razjasne tačan uzrok smrti. Pripadnici rimskih karabinjera su pokrenuli istragu koja bi razjasnila sve okolnosti njene smrti, prenose Nezavisne novine.