Logo
Large banner

Žena iz BiH pronađena mrtva u Rimu

24.02.2026

23:13

Komentari:

0
Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

Beživotno tijelo 58-godišnje žene iz Bosne i Hercegovine pronađeno je na ulici Palmiro Toljati u Rimu, a tijelo su pronašli njeni prijatelji koji su i alarmirali policiju.

Kako prenose italijanski mediji, ona je pronađena bez znakova života u blizini barake u pomenutoj ulici. Prema dostupnim informacijama, riječ je o 58-godišnjoj ženi iz Bosne i Hercegovine, koja je živjela kao beskućnica. Inače, iz policije naglašavaju da nije imala prethodnih prijava niti je bila u njihovim bazama podataka, tj. nije imala dosije. Smatra se da je riječ o prirodnoj smrti, jer je već neko vrijeme bila teško bolesna.

Prijatelji alarmirali hitne službe

Tijelo je pronađeno pored barake, u blizini izlaza na autoput A24. Alarm su podigli drugi beskućnici, koji su pozvali broj za hitne slučajeve 112 i zatražili hitnu intervenciju. Naime, prijatelji žene su se zabrinuli jer nisu mogli da je kontaktiraju telefonom, pa su otišli do barake gd‌je je obično boravila, ali su je zatekli mrtvu.

Возач ромобила претиче аутомобил

BiH

Nevjerovatna scena u BiH: Vozač romobila pretiče automobil

Na mjesto događaja stigli su karabinijeri iz stanice Tor Sapienza, koji su obavili uviđaj. Tijelo je ležalo pored barake u kojoj je žena živjela i provodila posljednje dane i noći. Najvjerovatnija pretpostavka za sada jeste da je riječ o prirodnoj smrti, povezanoj sa njenim prethodnim bolestima.

Nakon završenog uviđaja, tijelo je prebačeno u Institut za sudsku medicinu pri Poliklinici Tor Vergata, gd‌je će biti obavljena autopsija po nalogu pravosudnih organa. Rezultati obdukcije trebalo bi da razjasne tačan uzrok smrti. Pripadnici rimskih karabinjera su pokrenuli istragu koja bi razjasnila sve okolnosti njene smrti, prenose Nezavisne novine.

Podijeli:

Tagovi :

Rim

mrtva žena

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хеликоптер

Svijet

Pao helikopter, među 15 žrtava sedmoro djece

54 min

0
Сијарто упозорио: Брисел планира да забрани руски гас

Svijet

Sijarto upozorio: Brisel planira da zabrani ruski gas

58 min

0
Нова драма у Лувру, пала оставка

Svijet

Nova drama u Luvru, pala ostavka

1 h

0
Белгијанац пронашао свој украдени минибус у БиХ па морао да га "откупи"

Svijet

Belgijanac pronašao svoj ukradeni minibus u BiH pa morao da ga "otkupi"

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

13

Žena iz BiH pronađena mrtva u Rimu

23

05

Inter izbačen iz Lige šampiona

22

59

Uhapšen serijski ubica: Mještani sela i dalje u strahu

22

57

Nevjerovatna scena u BiH: Vozač romobila pretiče automobil

22

45

Pao helikopter, među 15 žrtava sedmoro djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner