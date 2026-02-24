Logo
Nova drama u Luvru, pala ostavka

24.02.2026

22:30

Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Predsjednica muzeja Luvr Lorans de Kar podnijela je ostavku predsjedniku Francuske Emanuelu Makronu, a on ju je prihvatio, saopštila je danas Jelisejska palata.

Kako je navedeno, Makron je ostavku pozdravio kao "čin odgovornosti u vrijeme kada je najvećem svjetskom muzeju potreban mir i snažan novi podsticaj za uspješno sprovođenje velikih projekata koji se odnose na bezbijednost i modernizaciju".

"Predsjednik Francuske se De Kar zahvalio na radu i posvećenosti posljednjih godina. Oslanjajući se na njenu neospornu naučnu stručnost, želio je da joj povjeri misiju u okviru francuskog predsjedavanja G7 o saradnji između glavnih muzeja dotičnih zemalja", navodi se u saopštenju, prenosi BFMTV.

Марк Епстин

Svijet

Brat Džefrija Epstina prekinuo intervju uživo: Nije me briga za žrtve

Pariški muzej Luvr opljačkan je 19. oktobra prošle godine, kada su provalnici pobjegli sa nakitom vrijednim 88 miliona evra.

U mjesecima nakon toga uslijedili su i brojni štrajkovi zaposlenih u muzeju, što je dovodilo do čestih zatvaranja, prenosi "24Sedam"

