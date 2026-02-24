Logo
Belgijanac pronašao svoj ukradeni minibus u BiH pa morao da ga "otkupi"

24.02.2026

22:08

Белгијанац пронашао свој украдени минибус у БиХ па морао да га "откупи"
Foto: Unsplash

Kurt Hilaert iz Genta preduzeo je sve što je bilo u njegovoj moći i uspio da vrati svoj ukradeni minibus, koji je završio u BiH nakon što mu policija i pravosuđe nisu pružili pomoć.

Naime, Kurt iznajmljuje prikolice za konje i minibuse u okolini Genta, a 5. maja 2025. iznajmio je minibus čovjeku koji je tvrdio da putuje sa porodicom u Njemačku. Ubrzo se pokazalo da je vozilo nestalo, a svi uređaji za praćenje bili su isključeni, prenose belgijski mediji.

Kako je sve pošlo po zlu?

Kurt je otkrio da navedene adrese koje je dao čovjek zapravo ne postoje i prijavio krađu policiji. Zbog birokratskih procedura i nedostatka saradnje između policijskih organa, uređaj za praćenje nije mogao ponovo da se aktivira, uprkos njegovim pokušajima.

Nakon što je prošlo nekoliko mjeseci bez ikakvih informacija, uređaj za praćenje se slučajno ponovo sam aktivirao i pokazao da se vozilo nalazi u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. S obzirom da zvanične institucije nisu reagovale, Kurt je odlučio da sam otputuje u Sarajevo u nadi da će pronaći svoj minibus. Pomogao mu je jedan lokalac, kome je platio za asistenciju.

Otkup od mafije

U BiH je otkrio da se njegovo vozilo nalazi u rukama velike kriminalne organizacije. Iako je minibus već imao švajcarske registarske tablice i izmjenjen broj šasije, kriminalci su priznali da je vozilo njegovo kada je pokazao rezervni ključ. Nakon pregovora sa, kako Kurt kaže, “mafijom tokom kojih mu je traženo 10.000 evra, kriminalci dozvolili su mu da ode sa vozilom nakon što je platio 1.000 evra.

Po povratku u Belgiju, Kurt je ostao razočaran policijom i osiguravajućom kućom, koje mu nisu pružile nikakvu podršku. Osiguranje je tvrdilo da se ne radi o krađi, već o "prisvajanju". Policija je kasnije priznala da im određeni dosijei iz drugih zemalja nisu bili lako dostupni, što je problem koji tek treba da se riješi, prenose Nezavisne novine.

