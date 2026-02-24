Logo
Pao helikopter, među 15 žrtava sedmoro djece

Izvor:

Telegraf

24.02.2026

22:45

Хеликоптер
Foto: Pexels

Jedini preživjeli u padu vojnog helikoptera u južnom Peruu, u kojem je poginulo 15 ljudi, bio je mali pas koji je pripadao pukovniku koji je bio među putnicima, saopštio je izvor iz vazduhoplovstva za AFP u utorak.

Spasioci su pronašli psa među ostacima helikoptera Mi-17 koji se srušio u nedjelju. Ležao je pored tijela svog vlasnika, pukovnika Havijera Nolea (50), koji je bio na letu sa suprugom i dvije ćerke.

"To je ljubimac pukovnika Nolea; on je jedini preživjeli", rekao je izvor, koji je želio da ostane anoniman, za AFP.

Lokalni mediji su izvijestili da pas djeluje kao da je u redu, ali je iz predostrožnosti odveden u veterinarsku kliniku.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto upozorio: Brisel planira da zabrani ruski gas

Među 15 poginulih bilo je sedmoro djece kada se ruski helikopter Mi-17 srušio u regionu Arekipa. Helikopter je nedavno korišćen u spasilačkim operacijama za žrtve poplava u tom području.

Poletio je iz grada Pisko, u regionu Ika. Spasioci su olupinu locirali u ponedjeljak, nešto više od 300 kilometara dalje, u blizini Čala Viehoa, grada blizu pacifičke obale u Arekipi.

Vazduhoplovstvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće, prenosi Telegraf.

