Inter izbačen iz Lige šampiona

24.02.2026

23:05

Интер
Foto: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Nakon ubjedljivih 3:1 na sjeveru Evrope, Norvežani su pokazali da to nije bila slučajnost, slaviši i u hramu fudbala, na kultnom "Đuzepe Meaci", rezultatom 2:1.

Iako Kristijan Kivu nije mogao da računa na udarne Lautara Martineza i Hakana Čalhanoglua, blijeda partija pred domaćom publikom teško da može imati opravdanje u izostancima. Bode sada čeka petak i žreb koji će im dodijeliti Mančester siti ili Sporting.

Domaćin je od prvog sudijskog zvižduka krenuo na sve ili ništa, opsedajući gol Haikina. Redom su pokušavali Espozito, Bastoni i Fratezi, uglavnom preteći iz vazduha, ali lopta jednostavno nije htjela u mrežu.

Bode je strpljivo čekao svoju šansu više od pola sata, kada je Evjen prvi put ozbiljnije testirao Zomera. Do odlaska na odmor bilježimo i pokušaj Zjelinskog sa distance, kao i dvije sporne situacije u kojima je Inter tražio jedanaesterac, ali je arbitar Ernandez oba puta ostao njem.

Kazna za promašaje stigla je u 58. minutu. Kardinalnu grešku Akanđija i lošu predaju lopte nije iskoristio Blomberg, ali se lopta odbila pravo na nogu Jensu Haugeu koji pogađa za muk u Milanu.

Kivu je pokušao da razmrdala ekipu trostrukom izmenom, Akanđi je čak pogodio i stativu u želji da se iskupi, ali je tačka na ovaj dvomeč stavljena u 72. minutu. Hauge je ovoga puta bio asistent, a Hakon Evjen je majstorski "poklopio" loptu i pogodio dalji ugao za nedostižnih 0:2.

Sve što je italijanski velikan uspio da uradi do kraja bio je utješni pogodak u 76. minutu. Bastoni je nekako ugurao loptu preko gol-linije prije nego što je Haikin uspio da interveniše. Bilo je to, ispostaviće se, nedovoljno za bilo kakav preokret.

Što se tiče ostalih mečeva, duel Bajera i Olimpijakosa, završen je bez golova, ali i ozbiljnijih prilika. Nisu Grci bili dovoljno konkretni da bi ugrozili domaće, koji su znali koliko prednost imaju, te su je pametno sačuvali.

Na drugoj strani, Njukasl i Karabag su priredili goleadu. Sve je počelo ranim vođstvom domaćih, koji su već u šestom minutu imali 2:0. Potom je Duran pogodio za Karabag u 51. minutu, dok je odgovor engleskog tima stigao svega minut kasnije, kada je Botman bio precizan, piše Sportinjo.

Liga šampiona

Inter

