Gdje se "krije" bivša vojvotkinja Sara Ferguson nakon skandala sa Epstinom?

Dok se njen bivši suprug, osramoćeni "bivši" princ Endru Mauntbaten-Vindsor, povlačio po imanjima u Vindsoru i Sandringemu, Sara Ferguson je praktično nestala iz javnog života.

Posljednji put je viđena 12. decembra na krštenju unuke Atene, što je izazvalo brojne spekulacije o njenoj trenutnoj lokaciji. Sada je otkriveno da je bivša vojvotkinja našla utočište u Švajcarskoj.

Više od mjesec dana u elitnoj klinici u Cirihu

Prema izvorima, Ferguson je više od mjesec dana boravila u prestižnoj klinici Paracelsus Recovery u Cirihu, gdje dan boravka košta vrtoglavih 13.000 funti (oko 15.000 evra).

"Sara je otišla u Cirih odmah poslije Božića i ostala do kraja januara", otkrio je švajcarski izvor za Dejli Mejl.

"U Paracelsusu se uvijek osjeća kao kod kuće i zna da će tamo dobiti ljubav, pažnju i stručnu medicinsku njegu u trenucima kada je najranjivija", kaže izvor.

Ova luksuzna klinika, smještena uz jezero, nudi višemjesečne programe oporavka isključivo za ultrabogate klijente. Svaki gost ima na raspolaganju tim od 15 medicinskih stručnjaka, privatnog vozača i ličnog kuvara.

Pritisci nakon afere s Epstinom

Drugi izvor iz Švajcarske dodaje da je Ferguson, koja je inače redovna klijentkinja Paracelsusa, bila "apsolutno skrhana" nakon što su njeni mejlovi s Epstinom dospjeli u javnost.

"Sara je izgradila snažan odnos s Paracelsusom, pa je to bilo prirodno mjesto za bjeg od svega."

Zbog pritisaka posljednjih sedmica, nije iznenađenje što se Ferguson povukla u Paracelsus, koji njegov osnivač Žan Gerber opisuje kao "utočište gdje pojedinci mogu da prime najviši standard staranja, bez osude".

Raniji boravci i zdravstveni izazovi

Bivša vojvotkinja je ranije boravila u ovoj klinici, a prošle godine je čak učestvovala u promotivnoj kampanji, snimivši video s Gerberom. Tada je otkrila da su je traume iz djetinjstva, pritisak javnosti i dijagnoza raka natjerali da potraži psihološku pomoć, a u klinici su joj dijagnostikovani posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i poremećaj pažnje (ADHD).

U razgovoru za Dejli Telegraf kazala je: "Nije me sramota da priznam da mi je klinika pružila utočište... posebno onima čije su borbe često skrivene iza fasade javne uloge."

Pristup Paracelsusa zasnovan je na principu "jedan po jedan klijent".

Klinika navodi da tim od 15 stručnjaka stvara prostor "gdje možete da se osjećate sigurno, shvaćeno i potpuno podržano".

Specijalizovani su za zavisnosti, burnout, depresiju, anksioznost i traume, a poznati su kao najskuplja klinika na svijetu. Trodnevni "sveobuhvatni pregled" košta oko 110.000 funti (oko 128.000 evra), dok mjesečni personalizovani stacionarni program dostiže cijenu od 350.000 funti (oko 410.000 evra).

Na zvaničnoj stranici klinike piše: "Slavne osobe, oligarsi i članovi kraljevskih porodica koji ovdje borave dobijaju vrhunski tretman."

Klijenti smještaj imaju u penthausu s pogledom na jezero, uz usluge konsijerža, limuzine, privatnog kuvara, batlera i stalno prisutnog terapeuta, prenosi b92.