Mjere predostrožnosti: Hamnei imenovao četiri nivoa nasljeđivanja u slučaju atentata

Vrhovni iranski vođa ajatolah Ali Hamnei naložio je najvišem zvaničniku nacionalne bezbjednosti Aliju Laridžaniju i nekolicini drugih bliskih saradnika da osiguraju da ta zemlja preživi ne samo američke i izraelske bombe, već i bilo kakav atentat na njega i najviše rukovodstvo, i imenovao je četiri nivoa nasljeđivanja, izjavili su visoki iranski zvaničnici.

Konzervativni analitičar Naser Imani, koji je blizak iranskoj vladi, rekao je u telefonskom intervjuu za "Njujork tajms" iz Teherana da Hamnei ima dug i blizak odnos sa Laridžanijem, i da mu se vrhovni vođa obratio u ovom vremenu akutne vojne i bezbjednosne krize.

"Vrhovni vođa u potpunosti vjeruje Laridžaniju, on vjeruje da je Laridžani čovjek za ovaj osjetljiv trenutak zbog svog političkog iskustva, oštrog uma i znanja. On se oslanja na njega za izvještaje o situaciji i pragmatične savjete. Laridžanijeva uloga biće veoma izražena tokom rata", rekao je Imani.

Prema riječima šest visokih zvaničnika i pripadnika Korpusa islamske revolucionarne garde, Hamnei je imenovao četiri nivoa nasljeđivanja za svaku od vojnih komandnih i vladinih uloga koje lično imenuje. Takođe je svima na rukovodećim pozicijama rekao da imenuju do četiri zamjene i delegirao je odgovornosti uskom krugu povjerljivih osoba, da donose odluke u slučaju da se komunikacija sa njim prekine ili da bude ubijen.

"Hamnei se suočava sa stvarnošću koja je pred njim. On očekuje da bude mučenik i misli da je ovo njegov sistem i nasljeđe, i da će stajati do kraja. On raspoređuje moć i priprema državu za sledeću veliku stvar, i sukcesiju i rat, svjestan da sukcesija može doći kao posljedica rata", rekao je Vali Nasr, stručnjak za Iran i njegovu šiitsku teokratiju u Školi za napredne međunarodne studije Džons Hopkins.

Iran djeluje na osnovu pretpostavke da su vojni udari Sjedinjenih Američkih Država neizbježni i neposredni, čak i dok obe strane nastavljaju diplomatsku angažovanost i pregovore o nuklearnom sporazumu, reklo je šest zvaničnika i tri pripadnika IRGC.

Oni su naveli da je Iran stavio sve svoje oružane snage u najviši stepen pripravnosti i da se sprema za žestok otpor. U slučaju rata, jedinice specijalnih policijskih snaga, obavještajni agenti i bataljoni milicije Basidž u civilu, podružnice IRGC, biće raspoređeni na ulice većih gradova, rekla su tri pripadnika IRGC i dva visoka zvaničnika.