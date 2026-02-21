Ministarstvo preporučuje: Građani Srbije da napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je svim građanima Srbije da što prije napuste Iran zbog rizika od pogoršanja bezbjednosne situacije u toj zemlji.

- Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Srbije koji se nalaze u Iranu preporučuje se da što pre napuste zemlju - navodi se u saopštenju.

Bijela kuća upozorila je Iran da bi bilo "mudro" da postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama, dok je američki predsjednik Donald Tramp ponovo nagovijestio mogućnost vojne akcije.

Posredni pregovori o iranskom nuklearnom programu delegacija Sjedinjenih Država i Irana, na kojima se traži diplomatsko rješenje, održani su 17. februara u Ženevi.