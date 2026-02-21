Logo
Large banner

Ministarstvo preporučuje: Građani Srbije da napuste Iran

Izvor:

SRNA

21.02.2026

08:14

Komentari:

0
Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран
Foto: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je svim građanima Srbije da što prije napuste Iran zbog rizika od pogoršanja bezbjednosne situacije u toj zemlji.

- Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Srbije koji se nalaze u Iranu preporučuje se da što pre napuste zemlju - navodi se u saopštenju.

Bijela kuća upozorila je Iran da bi bilo "mudro" da postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama, dok je američki predsjednik Donald Tramp ponovo nagovijestio mogućnost vojne akcije.

Posredni pregovori o iranskom nuklearnom programu delegacija Sjedinjenih Država i Irana, na kojima se traži diplomatsko rješenje, održani su 17. februara u Ženevi.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Srbija

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

Svijet

Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o fer sporazumu

12 h

0
amerika napala iran

Svijet

Planovi za napad na Iran ušli u završnu fazu

14 h

0
Војни авион

Svijet

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

1 d

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Rat na pomolu: SAD na Bliski istok poslale najveću vojnu silu od invazije na Irak 2003. godine

1 d

0

Više iz rubrike

Продужена лиценца НИС-у за рад до 20. марта

Srbija

Produžena licenca NIS-u za rad do 20. marta

15 h

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Srbija

Ništa im nije sveto: Obijena crkva u Dobrotinu kod Lipljana

21 h

0
Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Srbija

Kombijem prevozio djecu, pa napravio 11 prekršaja

22 h

0
Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Srbija

Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

00

Jezivo: Bivši britanski princ Endru osumnjičen da je posmatrao mučenje djevojčice!

10

56

Nesvakidašnja intervencija u Banjaluci: Vatrogasci skidali patike sa kabla

10

45

Težak udes, saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

10

35

Preminuo mališan (2) koji je dobio srce koje nije smjelo biti presađeno: Roditelji traže odgovore

10

22

Do kraja februara stiže novac za četiri znaka horoskopa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner