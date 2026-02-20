Logo
Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

Izvor:

Kurir

20.02.2026

12:39

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Jedna Beograđanka postala je žrtva opasne internet prevare koja je počela naizgled bezazlenom porukom. Na WhatsApp joj je stigao zahtjev da glasa za djevojčicu Nikolinu, uz priču da je riječ o kćerki bliskih prijatelja i da joj pobjeda mnogo znači.

Ne sluteći prevaru, otvorila je link i uradila sve što je pisalo. Unijela je broj telefona i kod koji joj je stigao na WhatsApp.

"Djelovalo je potpuno bezazleno. Poruka je stigla od poznate osobe. Nisam ni pomislila da je prevara“, kaže ona.

Ubrzo je uslijedio šok. Hakeri su preuzeli njen nalog, a poruke su počele da se šalju svima iz njenog imenika. Spam, sumnjivi linkovi i razni zahtjevi stizali su njenim kontaktima i preko mejla i direktno sa njenog WhatsApp naloga.

"Telefon mi je zvonio bez prestanka. Ljudi su me pitali zašto im šaljem linkove i zašto tražim novac od njih. Tada sam shvatila da sam nasjela", ispričala je, prenosi Kurir.

жичара јахорина

Društvo

Objavljeni novi detalji pada djeteta sa žičare na Jahorini

Ljudima su stizale poruke tipa "Hitno mi trebaju pare, uplati mi pliiiz".

Prevara se širila dalje jer su poruke stizale od poznate osobe, pa su mnogi povjerovali i ponovili istu grešku.

Apel građanima:

  • Ne otvarajte sumnjive linkove čak i kada stižu od poznatih kontakata
  • Ne unosite broj telefona i verifikacione kodove na neproverenim sajtovima
  • Nikome ne šaljite kod koji dobijete porukom
  • Ako posumnjate na prevaru odmah promijenite lozinke i obavijestite svoje kontakte

