Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

Jedna Beograđanka postala je žrtva opasne internet prevare koja je počela naizgled bezazlenom porukom. Na WhatsApp joj je stigao zahtjev da glasa za djevojčicu Nikolinu, uz priču da je riječ o kćerki bliskih prijatelja i da joj pobjeda mnogo znači.

Ne sluteći prevaru, otvorila je link i uradila sve što je pisalo. Unijela je broj telefona i kod koji joj je stigao na WhatsApp.

"Djelovalo je potpuno bezazleno. Poruka je stigla od poznate osobe. Nisam ni pomislila da je prevara“, kaže ona.

Ubrzo je uslijedio šok. Hakeri su preuzeli njen nalog, a poruke su počele da se šalju svima iz njenog imenika. Spam, sumnjivi linkovi i razni zahtjevi stizali su njenim kontaktima i preko mejla i direktno sa njenog WhatsApp naloga.

"Telefon mi je zvonio bez prestanka. Ljudi su me pitali zašto im šaljem linkove i zašto tražim novac od njih. Tada sam shvatila da sam nasjela", ispričala je, prenosi Kurir.

Ljudima su stizale poruke tipa "Hitno mi trebaju pare, uplati mi pliiiz".

Prevara se širila dalje jer su poruke stizale od poznate osobe, pa su mnogi povjerovali i ponovili istu grešku.

