Produžena licenca NIS-u za rad do 20. marta

20.02.2026

19:15

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije na 30 dana, do 20. marta.

"Dobra vijest za građane Srbije, produžena je licenca za rad Naftnoj industriji Srbiji do 20. marta. NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redovno da snabdeva tržište naftnim derivatima", rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka je rekla da će razgovarati sa ruskom stranom, kao i da će sljedeće ned‌jelje boraviti u Vašingtonu, gd‌je se nastavlja sa diplomatskim naporima za iznalaženje rješenja za sankcije Naftnoj industriji Srbije.

"Mudrom politikom predsednika Vučića i Vlade Srbije došli smo do ovih rezultata. Pregovori između Gasprom Njefta i MOL-a, u koje smo i mi uključeni se nastavljaju. Sledeće nedelje ćemo imati intenzivne razgovore oko pitanja koja su važna za našu zemlju da bismo poboljšali svoju poziciju i osigurali da u budućnosti imamo najveće moguće koristi od NIS-a", rekla je ministarka.

Đedović Handanović je istakla da nije bilo nestašica na tržištu kao i da je prevaziđena velika kriza.

"Na kraju prošle godine nije bilo dotoka sirove nafte gotovo 100 dana u Srbiju, ali nije bilo nestašica goriva. Iznalazimo najbolje održivo rešenje, štiteći interese naših građana i nastavićemo o svemu transparentno da obaveštavamo javnost, kao i do sada", rekla je ministarka rudarstva i energetike.

Prethodno odobrena licenca NIS-u važila je do ponoći po američkom odnosno do sutra u 6.00 sati ujutru po našem vremenu.

NIS-u je ranije odobrena licenca za vođenje pregovora o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije do 24. marta.

Naftna industrija Srbije

