Logo
Large banner

Kombijem prevozio djecu, pa napravio 11 prekršaja

Izvor:

Kurir

20.02.2026

12:43

Komentari:

0
Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја
Foto: Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja saobraćajne policije u Smederevu, juče su, tokom pojačane kontrole saobraćaja, zaustavili kombi vozilo aleksinačkih registarskih oznaka, kojim se nepropisno vršio organizovani prevoz djece.

Kontrolom je utvrđeno da su djeca prevožena bez prijave saobraćajnoj policiji i pregleda koji je obavezan prije otpočinjanja prevoza.

Мобилни телефон

Srbija

Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

- Policijski službenici su vozaču izdali 11 prekršajnih naloga zbog više izvršenih prekršaja, i to nepostavljanja oznake o organizovanom prevozu djece, neadekvatnom vremenu vožnje i odmora, kao i nepravilno unijetim podacima o mestu početka i završetka vožnje - saopšteno je iz PU Smederevo.

Policijska uprava u Smederevu apeluje na vozače da striktno poštuju sve saobraćajne propise, jer će svako ugrožavanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a naročito djece, biti sankcionisano.

Podijeli:

Tagovi :

Smederevo

saobraćajni prekršaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

dijete pada sa žičare na jahorini video

Društvo

Objavljeni novi detalji pada djeteta sa žičare na Jahorini

3 h

0
Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Nauka i tehnologija

Stiže pametni sat koji će upravljati životom?

3 h

0
Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Svijet

Koliko puta se Zelenski pominje u materijalima o Epstinu?

3 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

Meteorolog objasnio zašto je dobra serija zemljotresa u BiH

3 h

0

Više iz rubrike

Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Srbija

Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

3 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Srbija

Objavljene nove cijene goriva

4 h

0
Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

Srbija

Letjelo je sve: Čedomir Jovanović otkrio detalje tuče

5 h

0
Веса Лума

Srbija

Ovo je pjevačica čiji sin je snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner