Kombijem prevozio djecu, pa napravio 11 prekršaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja saobraćajne policije u Smederevu, juče su, tokom pojačane kontrole saobraćaja, zaustavili kombi vozilo aleksinačkih registarskih oznaka, kojim se nepropisno vršio organizovani prevoz djece.

Kontrolom je utvrđeno da su djeca prevožena bez prijave saobraćajnoj policiji i pregleda koji je obavezan prije otpočinjanja prevoza.

- Policijski službenici su vozaču izdali 11 prekršajnih naloga zbog više izvršenih prekršaja, i to nepostavljanja oznake o organizovanom prevozu djece, neadekvatnom vremenu vožnje i odmora, kao i nepravilno unijetim podacima o mestu početka i završetka vožnje - saopšteno je iz PU Smederevo.

Policijska uprava u Smederevu apeluje na vozače da striktno poštuju sve saobraćajne propise, jer će svako ugrožavanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a naročito djece, biti sankcionisano.