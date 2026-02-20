Planovi za napad na Iran ušli u završnu fazu

Planovi vojske Sjedinjenih Američkih Država za operacije u Iranu ušli su u završnu fazu, a opcije uključuju napade na pojedince ili čak promjenu režima u Teheranu ako to naredi predsjednik Donald Tramp, reklo je dvoje zvaničnika za Rojters. Vojne opcije predstavljaju najnovije naznake da se SAD pripremaju za ozbiljan sukob s Iranom u slučaju da propadnu diplomatski napori.

Rojters je prvi put prošle sedmice objavio da se američka vojska priprema za neprekidnu, višesedmičnu operaciju protiv Irana koja bi mogla uključivati napade na iransku bezbjednosnu i nuklearnu infrastrukturu.

Najnovija otkrića upućuju na detaljnije i ambicioznije planove prije nego što Tramp, koji je proteklih dana javno govorio o zamisli o promjeni režima u Islamskoj Republici, donese konačnu odluku.

Tramp: Razmatram ograničen vojni napad

Američki zvaničnici, koji su pristali razgovarati s Rojtersom pod uslovom da ostanu anonimni zbog osjetljivosti teme, nisu pružili dalje pojedinosti o tome koji bi pojedinci mogli biti mete eventualnog napada niti kako bi američka vojska mogla pokušati promijeniti režim bez velikih snaga na kopnu.

Pokušaj promjene režima značio bi još jedan odmak od Trampovih predizbornih obećanja da će napustiti, kako je rekao, promašene politike prethodnih administracija, koje su uključivale vojne napore radi rušenja vlada u Avganistanu i Iraku.

Tramp je u petak rekao da razmatra ograničen vojni napad na Iran, ali nije pružio dodatne detalje.

Na pitanje o tome razmišlja li o ograničenom napadu kako bi pritisnuo Iran da pristane na dogovor o svom nuklearnom programu, novinarima u Bijeloj kući odgovorio je: „Mislim da mogu reći da to razmatram.“

