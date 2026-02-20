Epstin umro s pola milijarde na računu, saučesnici koriste njegov novac da se izvuku

Ostavština Džefrija Epstina pristala je da plati čak 35 miliona dolara kako bi riješila kolektivnu tužbu u kojoj su dvojica savjetnika osramoćenog finansijera optužena za pomaganje i podsticanje njegove trgovine mladim ženama i tinejdžerkama u svrhu seksualne eksploatacije, prema sudskom podnesku podnetom u četvrtak.

Boies Schiller Flexner, advokatska firma koja zastupa Epstinove žrtve, objavila je nagodbu u kratkom roku na saveznom sudu na Menhetnu. Ako je sudija odobri, sporazum bi okončao tužbu iz 2024. godine podnijetu protiv Epstinovog bivšeg ličnog advokata Darena Indajka i bivšeg računovođe Ričarda Kana, koji su suizvršioci Epstinove imovine.

Epstinova ostavština je prethodno osnovala fond za odštetu koji je žrtvama isplatio 121 milion dolara. Ostavština je takođe isplatila 49 miliona dolara dodatnih nagodbi žrtvama. Ni Indajk ni Kan "nisu priznali niti ustupili pravo na nedolično ponašanje" kao dio nagodbe objavljene u četvrtak, rekao je njihov advokat Danijel H. Vajner u izjavi poslatoj imejlom.

"Pošto nisu učinili ništa pogrešno, suizvršioci su bili spremni da se bore protiv tužbi protiv sebe do suđenja, ali su pristali da posreduju i nagode ovu tužbu kako bi postigli konačnu odluku u pogledu svih potencijalnih tužbi protiv Epstinove ostavštine", rekao je Vajner

Dodao je da će nagodba pružiti "poverljiv put do finansijske pomoći" žrtvama Epstinovog slučaja koje još nisu rešile potraživanja prema ostavštini.

Epstin je umro u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. Njegova smrt proglašena je samoubistvom.

U tužbi iz 2024. godine advokati firme Boies Schiller Flexner naveli su da su Indajk i Kan pomogli Epstinu da stvori složenu mrežu korporacija i bankovnih računa koja mu je omogućila da sakrije svoje zloupotrebe i plaća žrtvama i regruterima, istovremeno sebi ostavljajući "unosne naknade" za njihov rad. Advokatska kancelarija Boies ranije je pomogla u postizanju nagodbi u vrijednosti od 365 miliona dolara sa JPMorgan Chase i Deutsche Bank nakon što ih je optužila da su ignorisale upozorenja o Epstinu, nekada unosnom klijentu.

A kako je Džefri Epstin, čovjek koji nije završio započete studije i radio je u školi kao nastavnik matematike i fizike, stekao ogromno bogatstvo? Barem na početku, ovaj čovjek iz radničke porodice sa Koni Ajlenda u Njujorku u SAD imao je mnogo sreće, pisao je Deutsche Welle. Epstin je preko poznanstava dobio posao u investicionoj banci Bear Stearns, što mu je otvorilo vrata sveta visokih finansija. Posle pet godina napustio je banku, ali je kontakte i iskustvo stečeno tamo koristio kao dokaz svoje verodostojnosti.

Nakon njegovog odlaska iz Bear Sternsa, Epstinovo ime sve češće se pojavljivalo u finansijskim krugovima, ali je bilo teško reći čime se zapravo bavio. "Bio je enigma", rekao je dopisnik Fox Business Network Čarls Gasparino u dokumentarcu iz 2020. na platformi Netflix "Jeffrey Epstein: Filthy Rich". Ljudi sa Volstrita obično ostavljaju tragove, ali Epstin je bio neuhvatljiv. "Bio je tip o kome se mnogo govorilo, a koji zapravo nije imao neki vidljiv trag u svetu investicija", dodao je Gasparino.

Stiven Hofenberg , bivši direktor Finansijske korporacije Towers Financial Corporation, tvrdio je da zna dio priče. Krajem osamdesetih zaposlio je Epstina, koji mu je, prema njegovim riječima u intervjuu za Netflix, postao "partner u zločinu". Hofenberg je vodio ono što se kasnije pokazalo kao Ponzijeva šema vredna 460 miliona dolara. "Epstin je preuzeo deo vezan za hartije od vrednosti, lažnu imovinu, manipulisao je cenama akcija i ilegalno trgovao", rekao je Hofenberg.

Sve se urušilo 1993. godine. Hofenberg se izjasnio krivim i osuđen je na 20 godina zatvora. Epstin nikada nije optužen, pa je teško reći kakvu je ulogu imao i koliko je profitirao.

Sredinom osamdesetih Epstin je upoznao Les Wexnera, trgovačkog mogula iz Kolumbusa u Ohaju, vlasnika Victoria's Secreta i kompanije The Limited. Epstin se predstavljao kao finansijski savetnik i 1991. dobio pristup Veksnerovim finansijama. Preuzeo je upravljanje njegovim ličnim finansijama, obilno sebi isplaćivao naknade i stekao portfelj nekretnina i privatni avion.

Razdvojili su se 2007, kada je izbio skandal povezan sa Epstinom. Tek tada je Veksner otkrio da je Epstin, kako je kasnije napisao, "prisvojio ogromne iznose novca od mene i moje porodice". Prema nedavno objavljenom izveštaju američkih državnih tužilaca, Epstin je ukrao ili nezakonito prisvojio nekoliko stotina miliona dolara koji su pripadali Veksneru.

"To nedolično ponašanje, zajedno sa honorarima koje je Epstin isplaćivao sam sebi za usluge Veksneru, čini se da objašnjava gotovo celokupno Epstinovo bogatstvo", navodi se u izveštaju.

Epstin je sam sebi prodao Veksnerov privatni avion za mali deo njegove vrednosti. Isto je učinio i sa luksuznom kućom u Njujorku. Takođe je kupovao nekretnine u Veksnerovo ime, a zatim ih preprodavao samome sebi po sniženim cenama. Epstin je 2008. vratio 100 miliona dolara Veksneru u privatnoj nagodbi, umesto da se suoči sa javnim sudskim postupkom. Veksner je prekinuo sve veze s njim, ali nikada nije podneo zvaničnu prijavu. Tako je Epstin otišao sa imovinom i ogromnom količinom gotovine.

Pošto Veksner više od decenije nije javno govorio o tome, niko nije znao šta se zapravo dogodilo. Veksner mu je dao još nešto: verodostojnost. Ako je Veksner verovao Epstinu, mogli su i drugi. Epstin je to koristio kako bi pristupio sve širem krugu moćnih ljudi. Nije se ustručavao da kao svoje kontakte pominje imena poput Klintona ili Rokfelera. Činilo se da to funkcioniše, pa su se u njegovu mrežu uključivali i istaknuti ljudi poput američkog milijardera i kolekcionara Leona Bleka . Tokom godina pojavljivale su se tihe optužbe o preteranim naknadama ili iskorišćavanju, ali čini se da je Veksner jedini koji je javno tvrdio da je opljačkan, pisao je Deutsche Welle.

Ono što ostaje neobjašnjeno jeste šta je Epstin imao protiv Veksnera da ga ovaj nije sudski gonio za novac koji mu je ukrao.

Epstin je uhapšen 6. jula 2019. i optužen za trgovinu maloletnicama radi seksualne eksploatacije. Pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 10. avgusta iste godine. Njegova oporuka, otvorena na ostavinskoj raspravi na Devičanskim Ostrvima, gde je imao prebivalište, sadržala je popis imovine vredne 577 miliona dolara, uključujući 56,5 miliona u gotovini, gotovo 194 miliona u hedž fondovima i privatnim investicijama i 112 miliona u akcijama. Takođe su navedene i kompanije koje su posedovale njegove nekretnine na Devičanskim Ostrvima, u Novom Meksiku, Njujorku, Palm Biču i Parizu.

Međutim, porezi, održavanje, pravni troškovi i velike nagodbe značajno su umanjili imovinu. To nije sprečilo pokušaje razjašnjavanja porekla njegovog bogatstva. The New York Times je u decembru 2025. završio višemesečnu istragu. Nakon pregleda hiljada stranica dokumenata zaključili su da je Epstin izgradio svoje bogatstvo kroz "prevare, krađe i laži".

"Epstin je bio manje finansijski genije, a više izuzetan manipulator i lažov", navodi list. "Iznova i iznova bio je spreman da deluje na ivici kriminala i sruši sve mostove iza sebe kako bi stekao bogatstvo i moć."

