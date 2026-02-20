Osujećen teroristički napad, Francuska na nogama

Kancelarija francuskog tužioca za borbu protiv terorizma saopštila je danas da su uhapšena dvojica tinejdžera koji su planirali napad na tržni centar u Lilu.

U saopštenju se navodi da je spriječena teroristička zavjera i da su uhapšena dvojica šesnaestogodišnjaka u utorak, prenio je Figaro.

Ističe se da su oni već počeli da proizvode eksploziv.

Navodi se da je jedan od dvojice maloljetnika, koji je "fasciniran džihadističkom propagandom i ličnostima", priznao je da je planirao napad na tržni centar ili koncertnu dvoranu, koristeći vatreno oružje koje je namjeravao da ukrade.

Drugi maloljetnik je osumnjičen da je doprinio jačanju nasilnih radikalnih uvjerenja prvog maloljetnika.

Protiv dvojice tinejdžera pokrenuta je sudska istraga, za jednog je zatražen pritvor, a za drugog stavljanje pod sudski nadzor.