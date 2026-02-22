Tramp razmatra likvidaciju sina ajatolaha i vodećih mula?!

Američkom predsjedniku Donaldu Trampu navodno je predstavljen plan kampanje "obezglavljivanja" iranskog državnog vrha, pri čemu je Modžtaba Hamneistavljen na listu zajedno sa svojim ocem.

Modžtaba Hamnei - potencijalni nasljednik

Modžtaba Hamnei, 55-godišnji sin vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hamneija je najvjerovatniji nasljednik i ima bliske veze sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC), moćnom vojnom organizacijom koju su SAD označile kao "terorističku". Modžtaba je takođe učestvovao u Iransko-iračkom ratu i studirao teologiju u svetom gradu Kom, čime je ispunio ustavni zahtev za klerikalnu obuku.

Opcije američke administracije

Prema izveštaju sajta Axios, Tramp još nije odlučio da li će napasti Iran. Jedna opcija je da se dopusti sporazum koji omogućava Iranu da nastavi "simbolično" obogaćivanje uranijuma, sve dok ne bude u mogućnosti da razvije nuklearno oružje.

Ako pregovori o nuklearnom programu Irana ne uspiju, jedna od opcija je dramatična kampanja atentata, čiji cilj bi bio potpuna smjena režima.

- Imamo plan za svaki scenario. Jedan scenario podrazumeva uklanjanje ajatolaha, njegovog sina i mula - rekao je viši američki zvaničnik za Axios.

Povećano prisustvo američkih vojnih snaga

SAD su poslale više od trećine svoje mornarice prema Iranu i sastavile najveću vazdušnu silu na Bliskom istoku od invazije na Irak 2003. godine.

Analitičari su ukazali na raspoređivanje više od dvije trećine flote E-3 Sentry kao znak da je Tramp spreman za vojnu akciju. Avioni sa radarskom opremom potrebni su za praćenje i presretanje dolazećih raketa.

U petak je Tramp potvrdio da razmatra "ograničeni" udar na Iran kako bi pritisnuo režim da sklopi nuklearni sporazum. U teoriji, taj udar bi demonstrirao moć SAD, ali bi bio ispod praga koji bi izazvao ozbiljan odgovor Teherana.

Mogućnost diplomatskog rješenja

Otvorenost Bijele kuće da Iran nastavi ograničeno obogaćivanje uranijuma može stvoriti prostor za sporazum i da spriječi rat. Međutim, svaka nuklearna ponuda mora ispuniti vrlo visoke kriterijume da bi skeptici u Trampovoj administraciji vjerovali da nije potrebna vojna akcija.

Nije jasno kako bi se definisalo "simbolično" obogaćivanje i kakav nadzor bi bio na snazi da se osigura poštovanje sporazuma. Iran nema dobru istoriju saradnje sa UN inspektorima oko nuklearnog programa.

- Tramp će biti spreman da prihvati sporazum koji je suštinski i koji može politički da proda kod kuće. Ako Iranci žele da spriječe napad, moraju nam dati ponudu koju ne možemo odbiti. Iranci stalno propuštaju priliku. Ako budu igrali igrice, strpljenja neće biti mnogo - rekao je američki zvaničnik.

Tramp je takođe rekao da će Iranu dati "10 do 15 dana" da postignu sporazum.

Pripreme i vojna snaga

Najveći nosač aviona na svijetu Džerald Ford, ušao je u Sredozemno more i biće u dometu Irana u roku od 10-15 dana.

Dva izraelska zvaničnika smatraju da su razlike između Vašingtona i Teherana nepremostive i da su šanse za vojnu eskalaciju visoke. Vlada Izraela se priprema za moguću zajedničku vojnu akciju sa SAD, iako još nije donijeta odluka.

Ovo bi bio drugi napad SAD i Izraela na Iran za manje od godinu dana, nakon vazdušnih udara u junu. Regionalni zvaničnici navode da se zemlje Persijskog zaliva pripremaju za moguće vojne sukobe zbog destabilizacije regiona.

Unutrašnje napetosti u Iranu

Ranije ove nedjelje, SAD su počele da povlače deo osoblja iz Bliskog istoka kako bi se pripremile za moguće kontranapade Irana.

Najmanje 20 protesta protiv vlasti održano je u Iranu u petak, obeležavajući kraj tradicionalnog 40-dnevnog perioda žalosti za demonstrante ubijene od strane bezbjednosnih snaga.

Hiljade demonstranata je ubijeno tokom protesta zbog ekonomskih teškoća i nestašice vode u Teheranu. Upravo je ta situacija navela Trampa da uputi svoje najnovije prijetnje iranskim vlastima.