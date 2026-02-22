Logo
Avion Er Fransa se po polijetanju hitno vratio na aerodrom: Čule se detonacije

Izvor:

Telegraf

22.02.2026

11:14

Avion kompanije Er Frans, na letu iz For-de-Fransa ka Parizu, bio je prinuđen da se vrati samo nekoliko minuta nakon što je poletio sa aerodroma na Martiniku, jer mu se zapalio reaktor, prenose danas francuski mediji.

Poslije samo minut leta, u noći 21. februara, desni motor aviona "boing" AF895 počeo je da uvlači tečnost, što je izazvalo lošu cirkulaciju vazduha u motoru, a takav incident uzrokuje nepravilno sagorevanje i vidljive eksplozije.

Kako prenosi "Figaro", očevici na tlu su začuli detonacije ubrzo nakon što je avion poleteo, ali u incidentu niko nije povrijeđen.

Kako prenosi portal Martinique La 1ère, posada letjelice, koja je prevozila 469 putnika, uočila je incident na jednom od motora u trenutku kada je avion bio u fazi početnog uzletanja.

Pilot Rišar Rekli rekao je da je odmah zatim pokrenut postupak hitnog povratka i avion se uspješno spustilo na tlo aerodroma sa kog je poletio, a putnici su zatim preusmjereni na drugi let.

Er Frans

