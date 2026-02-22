Poginulo više od 20 studenata tokom demonstracija u Iranu

Pet naučnika i 22 studenta poginuli su tokom nedavnih protesta u Iranu, izjavio je Hosein Sadegi, šef Centra za informisanje i odnose s javnošću iranskog Ministarstva obrazovanja.

- Među poginulima u nedavnim protestima je pet naučnika i 22 studenta - rekao je Sadegi novinskoj agenciji IRIB.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je krajem januara da je 3.117 ljudi poginulo u oružanim nemirima širom zemlje.

Protesti su izbili u Iranu krajem decembra povodom rastuće inflacije izazvane slabljenjem lokalne valute, iranskog rijala.

U nekoliko gradova protesti su se pretvorili u sukobe sa policijom, dok su demonstranti uzvikivali parole protiv vlasti.