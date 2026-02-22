OC Jahorina: Spriječen incident, svi da strogo poštuju pravila

Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji radnika OC Jahorina spriječen je mogući incident na polaznoj stanici šestosjeda Skočine, a pravovremenom reakcijom zaposlenik situacija je stavljena pod kontrolu, navode iz Olimpijskog centra.

OC Jahorina još jednom podsjeća skijaše da vode računa o bezbjednosti na žičarama

"Danas je zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji naših radnika, spriječen mogući incident na polaznoj stanici šestosjeda Skočine. Pravovremenom intervencijom zaposlenih OC situacija je odmah stavljena pod kontrolu, bez posljedica po korisnike žičare. Incident je nastao usljed nepravilnog ponašanja prilikom korištenja šestosjeda", navode iz OC Jahorina.

Oni su apelovali na sve da se strogo pridržavaju propisanih uputstava.

"Ovim putem apelujemo na sve skijaše, a posebno roditelje i staratelje, da se strogo pridržavaju propisanih uputstava i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalnog transporta. Odgovorno ponašanje je ključno za bezbjednu i nesmetanu vožnju svih korisnika.

Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ona zavisi i od saradnje i odgovornosti svih koji koriste ski-infrastrukturu", navode iz OC Jahorina.

Podsjećamo, prije nekoliko dana je došlo do incidenta kada je dijete ispalo iz šestosjeda.