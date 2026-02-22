Dodik pokazao u kakvoj je formi: Objavio snimak na kojem radi čučnjeve

Izvor:
ATV
22.02.2026
14:37
Komentari:1
Lider SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenim mrežama video-snimak na kojem radi čučnjeve, uz poruku da se nalazi u odličnoj fizičkoj kondiciji.
U kratkom videu, koji je izazvao brojne reakcije korisnika, Dodik izvodi vježbe snage, a objavu je propratio komentarom: „Nikad u boljoj formi“.
Nikad u boljoj formi. pic.twitter.com/Vh2A3e3E3v— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 22, 2026
