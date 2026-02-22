Logo
Dodik pokazao u kakvoj je formi: Objavio snimak na kojem radi čučnjeve

ATV

22.02.2026

14:37

1
Додик показао у каквој је форми: Објавио снимак на којем ради чучњеве
Foto: X / MiloradDodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenim mrežama video-snimak na kojem radi čučnjeve, uz poruku da se nalazi u odličnoj fizičkoj kondiciji.

U kratkom videu, koji je izazvao brojne reakcije korisnika, Dodik izvodi vježbe snage, a objavu je propratio komentarom: „Nikad u boljoj formi“.

Milorad Dodik

SNSD

